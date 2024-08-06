В России (на фоне замедления YouTube) самыми скачиваемыми приложениями стали Rutube, «VK видео» и бесплатный VPN

Приложения видеосервисов Rutube и «VK видео» вошли в топ-3 самых скачиваемых приложений в России, следует из данных магазинов App Store и Google Play по состоянию на 13:00 мск 6 августа.

Судя по списку самых скачиваемых приложений российского App Store, с которым ознакомилась «Медуза», в первую тройку входят:

«ВПН — быстрый и бесплатный VPN»

«VK видео»

Rutube

В Google Play в тройку лидеров входят те же приложения, но в другом порядке:

Rutube

«ВПН — быстрый и бесплатный VPN»

«VK видео»

При этом российское государственное агентство ТАСС сообщило в 12:37 мск, что «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России в магазинах приложений Google Play и AppStore.

В компании VK сообщили ТАСС, что установки приложения «VK видео» выросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений. В «Газпром-медиа», который владеет Rutube, скачивания приложения сервиса не комментировали.

Данные сервиса data.ai, отслеживающего популярность приложений на разных платформах, показывают, что в июне и июле 2024 года «VK видео» под iOS занимало в лучшем случае 23-ю строчку в топе App Store. Резкий рост популярности начался в последнюю неделю июля, когда приложение с 54-й строчки за 10 дней поднялось до топ-3. Похожим образом вело себя и приложение Rutube. Приложение «ВПН — быстрый и бесплатный VPN» было в топ-3 App Store как минимум с мая.

В России последние недели наблюдаются перебои в работе видеохостинга YouTube. Источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли заявил 12 июля, что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube. В то же время «Ростелеком» сообщил, что возможны проблемы в работе сервиса «из-за технических проблем в работе оборудования Google». Агентство ТАСС сообщило, что к 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах в России. В Google заявили, что перебои начались не из-за «каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании. Источник «Медузы» сообщил 6 августа, что российские власти уведомили провайдеров о замедлении работы YouTube до 128 килобит в секунду.

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