ТАСС: YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах в России

Видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, сообщило 3 августа российское государственное агентство ТАСС.

По его данным, видео в высоком качестве не воспроизводятся в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, . При этом браузер Safari в мобильной версии перенаправляет пользователя в приложение YouTube.

При этом, как отмечает ТАСС, видео в высоком качестве продолжают воспроизводиться в «Яндекс браузере», а также в десктопной версии Safari.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил 25 июля, что к 3 августа скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 70%. Депутат назвал «деградацию» ютьюба «вынужденным шагом» против администрации ресурса, но на следующий день сообщил, что снижение скорости связано с действиями YouTube.

Пользователи в разных регионах России, а также в других странах 1 августа пожаловались на проблемы в работе YouTube, в частности, у них не загружались видеозаписи. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя случившееся, заявила, что YouTube «капут». Компания Google сообщила, что перебои в работе произошли не из-за «каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

Крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» еще 12 июля предупредила о возможных проблемах в работе YouTube «из-за технических проблем в работе оборудования Google». В то же время источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли заявил, что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube.

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