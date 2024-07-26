Роскомнадзор: ухудшение качества работы YouTube связано с отказом Google поддерживать свои сервера

Роскомнадзор утверждает, что снижение качества работы YouTube в России связано с тем, что компания Google после ухода из РФ прекратила поддерживать установленную в стране инфраструктуру системы Google Global Cache (кеширующих серверов). Заявление Роскомнадзора приводит «Интерфакс».

«Компания Google уже два года как ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем», — заявили в пресс-службе РКН.

В Роскомнадзоре также отметили, что количество блокировок российских каналов со стороны YouTube «только растет». Кроме того, за последние три года суммы штрафов Google, назначенных российскими судами, превысили 25 миллиардов рублей.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — заявили в РКН, не уточнив, о каких мерах идет речь.

При этом Роскомнадзор утверждает, что у него «достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации».

«Право их использования мы оставляем за собой», — заключили в РКН.

12 июля «Ростелеком» предупредил о возможных проблемах в работе YouTube из-за «технических проблем в работе оборудования Google». Источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли утверждал, что РКН начал замедлять работу сервиса.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 25 июля заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться «до 40%» до конца текущей недели, а к концу следующей недели — до 70%. Он назвал это «деградацией YouTube», которая, в свою очередь, стала «вынужденным шагом» против администрации ресурса, который считает, что «может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». Депутат написал, что ухудшение качества YouTube связано «не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре».

На следующий день Хинштейн уже заявил, что снижение скорости загрузки YouTube связано «в первую очередь» с действиями самого сервиса. «российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по „серым схемам“ (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%), вероятность чего я вчера и предсказывал», — говорилось в посте Хинштейна.

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