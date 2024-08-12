«Коммерсант»: пользователи в регионах начали разрывать контракты с операторами связи из-за замедления ютьюба

Пользователи начали жаловаться на операторов связи и разрывать с ними договоры из-за замедления ютьюба, а также поисковой системы Google и ее сервисов, рассказал «Коммерсанту» глава объединяющей региональных провайдеров ассоциации Олег Грищенко.

По словам Грищенко, пользователи сталкиваются с тем, что ютьюб не работает через «домашнюю сеть» в то время как на мобильных все нормально — и из-за этого они считают, что виноват провайдер домашнего интернета. «Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — сказал он.

На «массовую потерю абонентской базы» пожаловались также в Ассоциации малых операторов связи регионов. По словам главы ассоциации Дмитрия Галушко, абоненты сталкиваются с тем, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны». За две недели число пользователей, разрывающих договоры с операторами из-за этого, «превысило тысячу», говорит Галушко.

Обе ассоциации отправили письма в адрес Минцифры и Роскомнадзора, в которых попросили ведомства дать официальное публичное разъяснение о причинах замедления ютьюба. «Ростелесеть» в своем письме, с которым ознакомился «Коммерсант», указывает, что операторы не могут объяснить пользователям, почему происходит замедление, из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов».

Проблемы с ютьюбом у региональных операторов, как отмечает Дмитрий Галушко, могут ощущаться острее. Он предполагает, что это связано с меньшим количеством международных стыков в регионах.

В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российские пользователи столкнутся с существенным замедлением ютьюба, которое коснется в основном пользователей стационарных компьютеров. Вначале он назвал это «вынужденным шагом», направленным против администрации ресурса из-за нарушения им российского законодательства, однако на следующий день пояснил, что замедление связано с отказом Google заниматься своими российскими серверами. В Google какие-либо технические проблемы со стороны компании отрицают.

С начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду на домашнем интернете. По его словам, российские власти пока решили «не выключать» ютьюб полностью, но «сильно замедлить».

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