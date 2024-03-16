Жители Москвы получили в мессенджерах сообщения с требованием проголосовать на выборах «без очередей». «Голос» опубликовал первое подтверждение вброса бюллетеней Как прошел второй день голосования на выборах президента РФ

An elderly woman votes at home during Russiaʼs presidential election in Moscow on March 16, 2024. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)



Наталия Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

В России 16 марта второй день проходило основное голосование на выборах президента. На нескольких избирательных участках вновь пытались облить бюллетени зеленкой и взорвать петарды.

В Екатеринбурге при попытке вылить зеленку полиция задержала преподавателя Уральского федерального университета, доктора химических наук Эмилию Носову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что Носова перечислила мошенникам 15 миллионов рублей, а они в качестве условия для возврата денег потребовали, чтобы она залила зеленкой на избирательном участке. На Носову составили протокол о мелком хулиганстве и отправили под административный арест на 15 суток.

В Москве Алину Невмянову, которая 15 марта вылила зеленку в урну для бюллетеней на одном из участков, отправили в СИЗО. Как стало известно «Медиазоне», на нее завели уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Всего к утру 16 марта в России, по подсчетам «Новой газеты Европа», было возбуждено как минимум 15 уголовных дел о «воспрепятствовании работе избирательных комиссий» (статья 141 УК РФ). Задержанные, по данным СМИ, заявляли, что стали жертвами мошенников.

Инциденты на избирательных участках в России Meduza

Сейчас статья 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В Госдуме 16 марта заявили, что собираются ужесточить наказание за попытку сорвать проведение выборов «путем поджога или иным общеопасным способом» лишением свободы на срок до восьми лет. Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшие дни, сообщила член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

Глава этой комиссии Василий Пискарев, в свою очередь, объявил, что «поджоги и иные аналогичные действия» на избирательных участках «могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты». Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил, что за «преступления на избирательных участках или рядом с ними» могут привлечь к ответственности по статьям УК «Госизмена» или «Преступление против основ конституционного строя и безопасности государств». За госизмену и теракт в России предусмотрено пожизненное заключение.

Как проводят «выборы» в Донбассе и Крыму

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На оккупированных территориях Украины проводят «выборы» президента РФ Люди голосуют в присутствии военных и на фоне надписей о вечном единстве России и Донбасса. Посмотрите, как это происходит

На избирательных пунктах в Москве и Московской области во второй день выборов пришедших голосовать задержали за надписи на бюллетенях. Еще одного жителя Подмосковья увезли в полицию после того, как он написал слово «бойкот» в книге списка избирателей и попытался унести полученный бюллетень. «ОВД-Инфо» сообщило, что на Марию Алексееву, задержанную в Подольске из-за надписи в бюллетене, составляют протокол о «дискредитации» российской армии. Что Алексеева написала на бюллетене, не уточняется. Читатели «Медузы» сообщали, что на избирательных участках не разрешают сворачивать бюллетени, а рядом с урнами «стоят надсмотрщики». При этом один из членов УИК написал «Медузе», что возле КОИБов дежурят члены комиссий, которые лишь просят не сворачивать бюллетени, чтобы их могло принять сканирующее устройство. Член УИК также указал, что бюллетени отправляют в устройство текстом вниз, чтобы сохранить тайну голосования. Никаких указаний следить за бюллетенями и обращать внимание на испорченные их избирательная комиссия не получала, подчеркнул он.

Также читатели «Медузы» из Москвы рассказали, что получили в мессенджерах сообщения от ботов, в которых их обвиняют в поддержке «экстремистских идей» и требуют проголосовать «без очередей». О таких же сообщениях сообщали и читатели других СМИ, в том числе «Агентства». «Агентство» пишет, что получило сообщения о рассылках от семерых читателей, все они регистрировались в проектах ФБК, а некоторые были в базе сторонников фонда, утекшей в 2021 году. Организовавшие рассылку, вероятно, пытались помешать акции «Полдень против Путина», которую соратники Навального назначили на 17 марта. Участников акции, выступающих против Владимира Путина, призывают приходить на избирательные участки в одно и то же время.

Во второй день голосования было зафиксировано и несколько ставших привычными для российских выборов нарушений. Движение «Голос» опубликовало первое видео вброса голосов, снятое камерой наблюдения на избирательном участке в Краснодарском крае, а жители Свердловской области заявили, что их приписали к участкам в оккупированных ДНР и Запорожье. Глава ЦИК Элла Памфилова, говоря об обращениях о возможных нарушениях, заявила, что серьезных инцидентов нет, приходится «шерстить мусор».

К 16:11 мск ЦИК объявил, что на выборах очно проголосовали более половины избирателей. В их числе телеведущая Настя Ивлеева, которая опубликовала фотографию с избирательного участка, подписав ее «Та самая дверь».

17 марта в России заключительный день голосования. ЦИК обещает опубликовать первые результаты после 21:00 мск.

Как прошел первый день голосования

В урны для бюллетеней выливают зеленку. В участок в Петербурге кинули «коктейль Молотова». Официальная явка «зашкаливает» Как прошел первый день выборов в России

Как прошел первый день голосования

В урны для бюллетеней выливают зеленку. В участок в Петербурге кинули «коктейль Молотова». Официальная явка «зашкаливает» Как прошел первый день выборов в России

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