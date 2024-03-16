Жители Москвы получили в мессенджерах сообщения с обвинениями в поддержке «экстремистских идей» и требованием проголосовать на выборах «без очередей»

Жители Москвы рассказали, что получили в мессенджерах сообщения от ботов, в которых их обвиняют в поддержке «экстремистских идей» и требуют проголосовать «без очередей».

О такой рассылке сообщили читатели «Медузы», получившие сообщение как в Telegram, так и в Signal. О сообщениях от ботов с тем же текстом пишет и «Осторожно, Москва».

Примеры сообщений в Telegram и Signal

Один из читателей «Медузы» предположил, что для рассылки используется база данных о взявших открепительный талон на «Госуслугах» для голосования в Москве. «Осторожно, Москва», в свою очередь, предполагает, что рассылку могли запустить по тем, кто взял открепительный для голосования в Москве, а ранее ставил подписи за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты. Еще один читатель «Медузы» выдвинул версию, что адресатов рассылки выбирали среди тех, кто, как и он сам, подписан на команду Навального или лайкал их посты.

Соратники Алексея Навального и присоединившиеся к ним политики и общественные деятели назначили на 17 марта проведение акции «Полдень против Путина». Участников акции, выступающих против Владимира Путина, призывают приходить на избирательные участки в одно и то же время.

Московская прокуратура 13 марта выдала активистке движения «Путь домой» Марии Андреевой, поддержавшей «Полдень против Путина», предостережение, указав, что усматривает в готовящейся акции «признаки экстремистской деятельности». Также прокуратура Москвы еще дважды предостерегла от участия в акции, пригрозив уголовной ответственностью за воспрепятствование голосованию и за вовлечение несовершеннолетних в преступление.

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