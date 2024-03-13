Московская прокуратура увидела «признаки экстремистской деятельности» в акции «Полдень против Путина»

Прокуратура Северо-западного округа Москвы выдала активистке движения «Путь домой» Марии Андреевой предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с ее планами принять участие в «несогласованных публичных мероприятиях» 17 марта в 12:00.

Документ, полученный от прокуратуры, опубликовала сама Андреева. В нем говорится, что в ходе мониторинга в ее соцсетях найдены сведения о «готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности». Прокуратура указывает, что «публичные мероприятия», которые планируется провести в полдень 17 марта, не согласованы.

«Нельзя на выборы ходить в определенные часы! Зачем тогда три дня голосуем? А что не так, а где демократия? А свобода выбора и слова! Отменяйте выборы тогда вообще, и никто не придет и не проголосует как вам не нравится», — написала Андреева, комментируя предостережение.

Идею акции «Полдень против Путина» предложил бывший депутат Петербургского заксобрания Максим Резник, уехавший из России из-за угрозы преследования. Ее поддержал из колонии Алексей Навальный, и после его смерти она стала «завещанием», к выполнению которого призвали его сторонники. Оппозиция предлагает всем, кто против Путина, прийти на избирательные участки в одно время — 17 марта в 12:00. Акцию также поддержали Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие.

За несколько дней до начала президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, россияне начали получать фейковые письма и сообщения от команды Алексея Навального о переносе протестной акции «Полдень против Путина».

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