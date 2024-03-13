В сети появились фейки о «переносе» акции «Полдень против Путина»
Российские пользователи начали получать письма и сообщения в соцсетях якобы от команды Алексея Навального о переносе протестной акции «Полдень против Путина» на выборах президента РФ. Об этом рассказала соратники Навального. Скриншоты с аналогичными сообщениями прислали в редакцию «Медузы» читатели.
«Не ведитесь на фейки! Вас пытаются обмануть! Полдень будет в полдень! Приходите 17 марта в 12:00 по местному времени на избирательные участки и голосуйте против Путина», — пишут соратники Навального.
Стратегию «Полдень против Путина» предложил бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Она предполагает, что те, кто выступает против Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта.
Акцию «Полдень против Путина» поддерживал Алексей Навальный. После смерти политика его соратник Леонид Волков назвал участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Алексея Навального». Вдова политика Юлия Навальная призвала россиян участвовать в акции.