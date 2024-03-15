Прокуратура Москвы в третий раз предупредила об опасности акции «Полдень против Путина». Пригрозив тюрьмой тем, кто зовет на нее подростков

Прокуратура Москвы выпустила повторное предостережение из-за того, что в интернете призывают прийти на избирательные участки города «в определенные дату и время».

В прокуратуре сообщили, что в ходе мониторинга выявили «факты публичного распространения призывов в адрес неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города для участия в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства».

В ведомстве заявили, что распространение подобных материалов, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и участие в незаконных массовых публичных акциях предусматривает ответственность в рамках Уголовного кодекса.

В сообщении прокуратуры перечислены три статьи УК, по которым могут квалифицировать «такие деяния»:

141— воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий;

212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

150 — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Максимальное наказание по статьям 141 и 212.1 составляет пять лет лишения свободы, по статье 150 — семь лет лишения свободы.

Накануне прокуратура Москвы выпустила предостережение из-за того, что в интернете призывают приходить на городские избирательные участки в 12:00 17 марта. Тогда в ведомстве предупредили об ответственности по статье 141 УК.

Кроме того, московская прокуратура 13 марта выдала предостережение активистке движения «Путь домой» Марии Андреевой, усмотрев в акции, намеченной на полдень 17 марта, «признаки экстремистской деятельности».

Акция «Полдень против Путина» намечена на 12:00 17 марта. Участников акции, выступающих против Владимира Путина, призывают приходить на избирательные участки в одно и то же время. Акцию поддерживает команда Алексея Навального, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков и другие политики и общественные деятели.

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