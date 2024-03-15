Прокуратура Москвы в третий раз предупредила об опасности акции «Полдень против Путина». Пригрозив тюрьмой тем, кто зовет на нее подростков
Прокуратура Москвы выпустила повторное предостережение из-за того, что в интернете призывают прийти на избирательные участки города «в определенные дату и время».
В прокуратуре сообщили, что в ходе мониторинга выявили «факты публичного распространения призывов в адрес неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города для участия в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства».
В ведомстве заявили, что распространение подобных материалов, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и участие в незаконных массовых публичных акциях предусматривает ответственность в рамках Уголовного кодекса.
В сообщении прокуратуры перечислены три статьи УК, по которым могут квалифицировать «такие деяния»:
- 141— воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий;
- 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;
- 150 — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Максимальное наказание по статьям 141 и 212.1 составляет пять лет лишения свободы, по статье 150 — семь лет лишения свободы.
Накануне прокуратура Москвы выпустила предостережение из-за того, что в интернете призывают приходить на городские избирательные участки в 12:00 17 марта. Тогда в ведомстве предупредили об ответственности по статье 141 УК.
Кроме того, московская прокуратура 13 марта выдала предостережение активистке движения «Путь домой» Марии Андреевой, усмотрев в акции, намеченной на полдень 17 марта, «признаки экстремистской деятельности».
Акция «Полдень против Путина» намечена на 12:00 17 марта. Участников акции, выступающих против Владимира Путина, призывают приходить на избирательные участки в одно и то же время. Акцию поддерживает команда Алексея Навального, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков и другие политики и общественные деятели.