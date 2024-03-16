ЦИК объявил, что явка избирателей на президентских выборах превысила 50%

На выборах президента РФ, объявил Центризбирком, к 16:11 мск 16 марта очно проголосовали более 50% избирателей.

С учетом дистанционного электронного голосования, по подсчетам ЦИК, явка составила к 16:20 мск 51,77%, сообщает ТАСС.

Основное голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня — с 15 по 17 марта.

Как писала «Медуза», в условиях, когда Владимир Путин баллотируется на свой пятый срок на посту президента, в Кремле рассчитывают показать крайне высокую явку — 70-80%.

Что власти РФ делают, чтобы показать высокую явку на выборы

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ

Что власти РФ делают, чтобы показать высокую явку на выборы

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ