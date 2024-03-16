ЦИК объявил, что явка избирателей на президентских выборах превысила 50%
Источник: ТАСС
На выборах президента РФ, объявил Центризбирком, к 16:11 мск 16 марта очно проголосовали более 50% избирателей.
С учетом дистанционного электронного голосования, по подсчетам ЦИК, явка составила к 16:20 мск 51,77%, сообщает ТАСС.
Основное голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня — с 15 по 17 марта.
Как писала «Медуза», в условиях, когда Владимир Путин баллотируется на свой пятый срок на посту президента, в Кремле рассчитывают показать крайне высокую явку — 70-80%.