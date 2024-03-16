В Госдуме предложили ужесточить наказание за попытку сорвать выборы «общеопасным способом» до 8 лет лишения свободы
В Госдуме предлагают наказывать за попытку сорвать проведение выборов «путем поджога или иным общеопасным способом» лишением свободы на срок до восьми лет.
Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшие дни, сообщила ТАСС член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет.
Статью 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) планируется дополнить новыми квалифицирующими составами, рассказала она.
В действующее редакции УК, по мнению Лантратовой, предусмотрены «достаточно мягкие наказания, несравнимые с ответственностью за теракты или диверсии».
15 марта в нескольких регионах в урны для голосования вылили зеленку и чернила, а в Петербурге на крыльцо избирательного участка бросили «коктейль Молотова». Следственный комитет возбудил дела о воспрепятствовании выборам, а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что люди, портящие урны, делают это за деньги.
В 2024 году основное голосование на выборах президента РФ проводят три дня — с 15 по 17 марта.
По данным ЦИК, общая очная явка на выборах президента РФ по состоянию на 11:00 мск 16 марта составила 37,17%. Явку в системе дистанционного электронного голосования в Минцифры оценили к утру 16 марта в 82%.
Как писала «Медуза», Кремль планирует показать крайне высокую явку на выборах — 70-80%.