В Екатеринбурге на избирательном участке разлили зеленку. В первый день голосования в России было возбуждено 15 дел о «воспрепятствовании работе избиркомов»
В центре Екатеринбурга на избирательном участке, организованном в гимназии № 13, женщина разлила зеленку, пишет местное издание Itʼs My City со ссылкой на «Вечерние ведомости».
Разлившую зеленку задержала полиция. Мотивы ее поступка пока неизвестны. Ранее в разных городах России в урны с бюллетенями наливали зеленку, а также пытались бросить петарды или коктейли Молотова на избирательных участках.
По подсчетам «Новой газеты Европа», в первый день голосования было возбуждено как минимум 15 дел о «воспрепятствовании работе избирательных комиссий».
Сообщалось, что выливавшие зеленку и пытавшиеся устроить поджог заявляли, что их вынудили так поступить мошенники.
В Госдуме после инцидентов на избирательных участках заявили, что собираются ужесточить наказание за «воспрепятствование работе избикомов общественно опасным способом» — до восьми лет лишения свободы.
Основное голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта.