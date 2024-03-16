«Та самая дверь». Настя Ивлеева опубликовала фотографию с избирательного участка 

Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала фотографию с избирательного участка, подписав ее «Та самая дверь».

Настя Ивлеева была организатором «голой вечеринки», которая прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре. Фото с мероприятия попали в сеть, вызвав возмущение провластных активистов. Участники вечеринки, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак, попали в черные списки — их концерты отменяли, имена убирали с афиш, рекламодатели отказывались от сотрудничества.

Знаменитости выпустили публичные извинения. Филипп Киркоров, в частности, заявил, что «зашел не в ту дверь», а потом и спел об этом на НТВ. Певец также принял участие в выборах президента РФ, на избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом 15 марта, заявив, что голосование его семейная традиция.

Ивлеева дважды публично извинилась, после послания Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля Ивлеева призналась, что впервые его посмотрела — и собирается голосовать за озвученные «инициативы и проекты».