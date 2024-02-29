«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются». Настя Ивлеева впервые посмотрела послание президента Федеральному собранию

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала в своем телеграм-канале, что первый раз посмотрела послание президента РФ Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 29 февраля.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание», — написала Ивлеева, не став пояснять, с чем это связано.

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — добавила телеведущая.

Настя Ивлеева была организатором «голой вечеринки», которая прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре. Фото с мероприятия попали в сеть, вызвав возмущение провластных активистов. Участники вечеринки, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак, попали в черные списки — их концерты отменяли, имена убирали с афиш, рекламодатели отказывались от сотрудничества. Знаменитости выпустили публичные извинения. Ивлеева извинилась дважды. Дима Билан съездил с «гуманитарной миссией» в Донбасс, Филипп Киркоров выступил перед ранеными военными, а Лолита Милявская пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий».

Что еще произошло с участниками «голой вечеринки»

«Прилюдную казнь никто не отменял»: что происходит с участниками «почти голой» вечеринки (как нетрудно догадаться, публичные унижения не закончились) Этот материал, видимо, будет обновляться

Что еще произошло с участниками «голой вечеринки»

«Прилюдную казнь никто не отменял»: что происходит с участниками «почти голой» вечеринки (как нетрудно догадаться, публичные унижения не закончились) Этот материал, видимо, будет обновляться