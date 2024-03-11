Филипп Киркоров спел на НТВ, как «вошел не в те двери»
Певец Филипп Киркоров выступил в шоу «Звезды», которое выпустили НТВ и «ВКонтакте». Внимание на выступление Киркорова в первом эпизоде шоу, вышедшем 9 марта, обратила журналистка Лаура Джугелия.
Когда Киркоров вышел на сцену, он сказал, что зрители «очень ждали» его появления, «но больше всего это появление на сцене ждал сам Филипп Киркоров».
В одном из номеров Киркоров появился в черной водолазке и на мотив песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» спел о последствиях своего участия в «почти голой» вечеринке в декабре 2023 года.
Я зашел туда всего на пять минут.
Пусть вошел я не в те двери
Моей творческой карьеры,
Но зашел туда всего на пять минут.
Песни петь я начал сорок лет назад,
Был без перьев, без скандалов, не богат,
Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки
Я дарил вам повод сорок лет подряд.
Евровидение посещал неоднократно,
Призовые места привозил в страну обратно.
Сорок лет был мой путь, стал я кем-то вроде бога,
Заняла лишь пять минут вся обратная дорога.
В новый год спеть не смог,
Но хоть путь мой и из страсти,
С новым годом, с новым счастьем!
Во время выступления Киркорова зрители и жюри шоу смеялись и аплодировали.
Правка. Первоначально в новости сообщалось, что шоу «Звезды» вышло на ТНТ. Это не так. Редакция приносит извинения.
После участия в «почти голой» вечеринке, которую раскритиковали провластные активисты, Киркоров опубликовал видео со словами извинений. Он заявил, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий», а поняв, быстро ушел. На фоне участия в вечеринке Киркорова убрали из новогодних шоу на российских телеканалах и постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». После того, как певец направил деньги на благотворительность и посетил Донбасс, он смог вернуться к выступлениям, и его стали приглашать на телевидение.