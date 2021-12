Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Внимание! Спойлеры в этом тексте начинаются прямо с первого абзаца. Если вы еще не смотрели «И просто так…», но собираетесь это сделать, лучше почитайте список лучших фильмов года от Антона Долина.

В последнее время Крис Нот стал чаще появляться в новостях из-за выхода сериала «И просто так…»

9 декабря стриминговый сервис HBO Max начал показывать «И просто так…» — долгожданное продолжение знаменитого «Секса в большом городе». В нем появились почти все главные герои из оригинального сериала: Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон и Кристин Дэвис в роли ее лучших подруг, Крис Нот в роли ее мужа. Правда, роль Нота оказалась небольшой: в конце первого эпизода его герой умер от сердечного приступа после тренировки на велотренажере Peloton.

Акции Peloton после этого резко упали. Но уже 12 декабря компания с помощью актера Райана Рейнольдса выпустила рекламный ролик, обыгрывающий концовку первого эпизода «И просто так…». По сюжету герой Криса Нота не умер, а сбежал со своим инструктором из Peloton. В рекламе снялись сам Нот и Джесс Кинг — реальный инструктор Peloton, которая появилась в роли тренера в «И просто так…». В СМИ звучали предположения, что Peloton пришлось немало заплатить, чтобы так быстро снять рекламу с участием Рейнольдса и Нота.

После премьеры сериала две женщины обвинили Нота в принуждении к сексу в 2004 и 2015 годах

А 16 декабря издание The Hollywood Reporter выпустило статью с рассказами двух женщин, которые обвинили Нота в принуждении к сексу. Одна из них заявила, что в 2004 году Нот пригласил ее к себе в квартиру и изнасиловал. По ее словам, ей было больно и она просила актера остановиться, но он не обращал на это внимания, а ее просьбу использовать презерватив воспринял со смехом. На следующий день женщина рассказала об этом своей начальнице, которая была знакома с Нотом, а спустя два года обратилась в кризисный центр.

Вторая героиня статьи рассказала, что Нот «достаточно насильственно» занялся с ней сексом в 2015 году. Актер пригласил ее к себе домой и, по ее словам, стал приставать. Они занялись сексом, во время которого женщина плакала, а после чувствовала себя «оскверненной». Она решила, что ей стоило более твердо сказать «нет» и уйти. Позднее Нот еще несколько раз связывался с ней и приглашал на ужин, а она отвечала неопределенно. Однажды женщина все-таки согласилась поужинать с актером, но потом все отменила, и больше они не виделись.

Обе женщины рассказали The Hollywood Reporter, что они решили рассказать о случившемся, поскольку выход сериала «И просто так…» вызвал у них болезненные воспоминания. При этом издание отметило, что они не знакомы и обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев. Их настоящие имена в статье названы не были.

Нот отверг обвинения: «Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — „нет“ всегда означает „нет“, это та грань, которую я не переступал. Встречи проходили по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплыли сейчас, но я уверен: я не насиловал этих женщин».

Вслед за героинями статьи The Hollywood Reporter о неподобающем поведении актера заявили еще две женщины

Но в прессе стали появляться и другие свидетельства против него. 17 декабря издание The Daily Beast рассказало анонимную историю третьей женщины, с которой Нот якобы силой пытался заняться сексом. По ее словам, это произошло в 2010 году в ресторане Da Marino в Нью-Йорке. Нот якобы подкараулил ее после окончания смены и стал раздевать. «Он не слышал „нет“, но он услышал меня, когда я сказала „не здесь“, и убедила его, что я встречусь с ним в другом месте», — рассказала женщина. Больше она с актером не виделась.

Кроме того, актриса Зои Листер-Джонс, игравшая вместе с Нотом в сериале «Закон и порядок», заявила о его неуместном поведении во время съемок сериала (его последний сезон вышел в 2010 году). По ее словам, Нот появлялся на площадке пьяный, а однажды подошел к ней, понюхал ее шею и сказал: «Ты хорошо пахнешь». Листер-Джонс также обвинила актера в «сексуально неуместном поведении» по отношению к ее знакомой и заявила, что почувствовала облегчение, когда его герой в «И просто так…» умер.

Нот не комментировал заявления Зои Листер-Джонс и героини статьи The Daily Beast.

Героини «И просто так…» поддержали женщин, обвинивших Нота. Актер лишился роли в другом сериале и крупной сделки

Полиция не сообщала о расследовании обвинений против Нота. Тем не менее последствия скандала вокруг актера не заставили себя ждать. Компания Peloton удалила рекламу с его участием. Агентство A3 Artists отказалось представлять его интересы. А компания, которая собиралась купить его бренд текилы Ambhar, заявила о заморозке сделки, сумму которой издание The New York Post оценило в 12 миллионов долларов.

Трейлер сериала «Уравнитель» JoBlo Streaming & TV Trailers

Наконец, актер лишился роли в сериале «Уравнитель», где играл бывшего главу ЦРУ и друга главной героини. А его коллеги по сериалу «И просто так…» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выступили в поддержку женщин, обвинивших его в принуждении к сексу. «Мы знаем, что [рассказать об этом], должно быть, очень сложно, и мы ценим это», — говорится в совместном заявлении трех актрис.

Проблемы у Нота возникли не только в профессиональной, но и в личной жизни

Когда героини статьи The Hollywood Reporter обвинили Нота в принуждении к сексу, он отрицал не сам факт секса, а лишь его недобровольный характер. При этом 67-летний актер с 2001 года состоит в отношениях с 42-летней Тарой Уилсон, с которой познакомился, когда она работала барменом в его баре The Cutting Room в Нью-Йорке. В 2012 году пара поженилась. Супруги воспитывают двух сыновей, одному из которых 13 лет, а второму полтора года.

Женщина, рассказавшая The Hollywood Reporter о встрече с Нотом в 2015 году, упоминала, что спрашивала его о семье. По ее словам, он назвал брак «фикцией» и заявил, что моногамия нереальна.

Тара Уилсон болезненно восприняла известия об изменах мужа, рассказал американской версии британского таблоида The Sun неназванный друг Нота. По его словам, Уилсон «очень расстроена» и неизвестно, захочет ли она встречать Рождество с супругом. Сам Нот «ошеломлен» обвинениями, но друзья его поддерживают, пишет The Sun. «Он гуляка, но не подлец. Он не [голливудский продюсер Харви] Вайнштейн [получивший 23 года тюрьмы за изнасилования]. Я верю ему и верю, что все было не так, как это теперь изображают», — заявил собеседник The Sun.

Ольга Корелина