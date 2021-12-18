Третья женщина обвинила актера Криса Нота из «Секса в большом городе» в сексуальном насилии

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Еще одна жительница США выдвинула против актера Криса Нота обвинения в сексуальном насилии, сообщает The Daily Beast, ссылаясь на рассказ женщины. Издание не раскрыло ее настоящее имя, представив как Аву.

Ава рассказала, что Крис Нот пытался силой заняться с ней сексом в 2010 году, когда ей было 18 лет, а актеру — 55. В то время женщина работала хостес и певицей в ресторане Da Marino в Нью-Йорке. По словам Авы, актер всегда приходил в ресторан в состоянии алкогольного опьянения и пытался посадить ее к себе на колени и «общупать».

Однажды после окончания рабочей смены менеджер Авы сообщил ей, что она получит зарплату в офисе, в который можно попасть через кухню. Когда она получила деньги, в комнате погас свет, а рядом, по словам женщины, оказался Крис Нот. По ее словам, «он вел себя так, будто мы намеренно тайно пробрались туда вместе».

Ава утверждает, что Нот начал ее целовать, прижал к столу и стянул с нее колготки. «Он не слышал „нет“, но он услышал меня, когда я сказала „не здесь“, и убедила его, что я встречусь с ним в другом месте», — рассказала женщина. После этого она смогла выбраться из офиса и больше не встречалась с Нотом.

Ава рассказала о случившемся своим родителям, а те связались с руководством ресторана. Владелец ресторана отверг утверждения женщины (подтвердить это не удалось, тогдашний владелец ресторана умер). Ава также говорила об этом своим друзьям, один из них рассказал об этом The Daily Beast.

16 декабря издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказ двух женщин, которые обвинили Криса Нота в сексуальном насилии в в 2004 и 2015 годах. Крис Нот назвал выдвинутые обвинения ложными и сказал, что встречи проходили по обоюдному согласию.