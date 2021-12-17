Две американки обвинили актера Криса Нота из «Секса в большом городе» в сексуальном насилии. Он заявил, что встречи проходили по обоюдному согласию

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Крис Нот Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Две жительницы США заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны актера , сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на заявления женщин. Обе обратились в издание отдельно друг от друга с разницей в несколько месяцев. THR отмечает, что они незнакомы.

По их словам, выход сериала «И просто так…» — сиквела «Секса в большом городе» — где сыграл Крис Нот, вызвали у них болезненные воспоминания о событиях, произошедших в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015-м. Имена женщин не раскрываются, THR представил их под псевдонимами Зои и Лили.

40-летняя Зои обратилась в издание в августе. Она рассказала, что в 2004 году, когда ей было 22 года, она начала работать в Лос-Анджелесе в известной компании, с которой сотрудничал Крис Нот и другие знаменитости. Зои утверждает, что Нот, которому тогда было 49 лет, флиртовал с ней и оставлял сообщения на ее голосовой почте. Начальница Зои сказала изданию, что видела, как Нот и Зои разговаривают, а также слышала «кокетливые» сообщения от актера на голосовой почте.

Однажды, по словам Зои, Нот пригласил ее в бассейн в здании в Западном Голливуде, где у него была квартира. Зои пришла на встречу с лучшей подругой, приехавшей в Калифорнию, и все вместе они сидели в джакузи. В какой-то момент, по словам Зои и ее подруги, Нот ушел в свою квартиру, чтобы позвонить, и оставил книгу. Он попросил Зои принести книгу, а, когда она вошла в дверь его квартиры, актер поцеловал ее, утверждает женщина. Затем, по ее словам, она сказала, что вернется к подруге, но Нот притянул ее к себе, подвел к кровати, раздел и изнасиловал. Женщина говорит, что ей было больно и она кричала «Стой!», но он не остановился, после чего она попросила использовать презерватив, «а он смеялся над ней».

После случившегося Зои заметила на своей рубашке кровь и пошла в квартиру своей подруги, жившей в том же доме. Там уже находилась та подруга, с которой Зои и Нот были в джакузи. Девушки спрашивали у Зои, что случилось, но та не ответила. В итоге ее отвезли в больницу, где Зои рассказала, что ее изнасиловали. Ее опросили двое полицейских, но она не стала говорить, кто на нее напал, боясь, что ей не поверят и уволят с работы. Начальница Зои сказала изданию, что Зои сообщила ей о случившемся на следующий день.

Спустя два года Зои обратилась за консультацией в кризисный центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В центре без подробностей подтвердили, что женщина туда обращалась. После консультации, говорит Зои, она «на протяжении многих лет» пыталась похоронить воспоминания о случившемся.

Вторую женщину, выдвинувшую обвинения против Криса Нота, The Hollywood Reporter представил как 31-летнюю журналистку Лили. Она сообщила, что встретила Нота в 2015 году, когда работала официанткой в ночном клубе No. 8 в Нью-Йорке. По словам Лили, она была поклонницей актера с тех пор, как он снялся в «Законе и порядке», а также знала его по «Сексу в большом городе». Когда они познакомились, ей было 25 лет, ему — 60.

По словам Лили, Крис Нот пригласил ее на ужин в ресторан Il Cantinori, где снимали один из эпизодов сериала «Секс в большом городе» (героиня сериала Кэрри Брэдшоу отмечала там 35-летие). Подруга Лили по имени Алекс, с которой они были знакомы со школы, отговаривала ее идти на встречу с Нотом, но та ее не послушала. Когда Лили пришла в ресторан, кухня уже закрылась, и, по ее словам, они сидели в баре и пили вино. Лили говорит, что к закрытию ресторана она много выпила, после чего Нот пригласил ее в свою квартиру, расположенную неподалеку, чтобы попробовать его коллекцию виски.

«Я не была супер сексуально активной, не была дикой и сумасшедшей», — говорит Лили. Сейчас она считает «унизительным» то, что в тот момент не думала, что Нот попытается переспать с ней. «Я думала: „Мы будем пить виски и говорить о его актерской карьере“. Это звучит так глупо», — считает она.

Лили говорит, что в квартире они слушали музыку. «Он пытался поцеловать меня. Я с опаской приняла это. Он старше и выглядел старше. Он все пытался, пытался и пытался, и я должна была сказать „нет“ более твердо и уйти. А затем он стянул штаны и встал передо мной», — рассказала она. После этого, утверждает она, он принудил ее к оральному сексу.

Лили говорит, что спрашивала Нота о том, что он женат и у него есть дети (актер женат с 2012 года, на тот момент у него был один ребенок). «Он сказал, что брак — это фикция. Моногамия не настоящая», — сказала Лили. По ее словам, когда они занимались сексом, она плакала. Когда все закончилось, она ушла в ванную комнату, надела юбку, после чего вызвала Uber. «Я чувствовала себя ужасно. Совершенно оскверненной. Все мои мечты о встрече со звездой, которую я любила долгие годы, были разрушены», — рассказала она.

Подруга Лили Алекс сообщила, что после случившегося Лили позвонила ей и сказала, что Нот «достаточно насильственно» занялся с ней сексом. Алекс предложила сообщить об этом полиции, но Лили отказалась. Сама Лили говорит, что не помнит, как звонила подруге. На другой день Лили попыталась свести инцидент к минимуму и сказала: «Я слишком остро реагирую, просто забудьте об этом».

Алекс утверждает, что слышала голосовое сообщение, которое Крис Нот оставил на телефоне Лили: «Там было: „Привет, надеюсь, ты не восприняла вчерашний вечер как нечто плохое. Нам было весело. Просто хочу убедиться, что ты не восприняла это неправильно“». Сама Лили помнит иное сообщение. «Он оставил голосовое сообщение со словами: „Я хорошо провел время и был бы очень признателен, если бы ты не разговаривала со своими подругами. Если бы мы могли оставить это между нами, было бы отлично“», — рассказала она. После этого Крис Нот оставил Лили еще несколько текстовых сообщений (их изучили авторы THR), в которых предлагал ей поужинать. Лили отвечала дружелюбно, но неопределенно. В какой-то момент она согласилась на ужин, но затем все отменила, и больше они не виделись.

The Hollywood Reporter обратился к Крису Ноту за комментарием. Вот что он ответил: «Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — „нет“ всегда означает „нет“ — это та грань, которую я не переступал. Встречи проходили по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплыли сейчас, но я точно уверен: я не насиловал этих женщин».

Издание Deadline сообщило, что, по данным осведомленных источников, женщина, которую THR представил как Зои, общалась с полицией Лос-Анджелеса о событиях 2004 года, но она не подавала официального заявления на этот счет, поэтому полиция не начинала расследование. «На данный момент расследование не ведется», — сказал изданию представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Дрейк Мэдисон. Первоначально источники Deadline говорили, что в последние недели в полицию поступило заявление на Криса Нота, что привело к расследованию предполагаемых неподобающих действий актера.

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