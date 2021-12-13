Акции производителя тренажеров Peloton упали после выхода нового «Секса в большом городе». На помощь компании пришел Райан Рейнольдс Внимание! Этот текст набит спойлерами!

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9 декабря на стриминговом сервисе HBO Max вышли первые два эпизода «И просто так» — продолжения сериала «Секс в большом городе». Первый эпизод закончился смертью одного из ключевых персонажей — Мистера Бига, возлюбленного, а затем и мужа главной героини Кэрри Брэдшоу. Он умирает от сердечного приступа после тренировки на домашнем велотренажере Peloton.

Смерть Мистера Бига на тренажере шокировала как минимум некоторых зрителей «И просто так…». Издание Vulture назвало ее худшей рекламой Peloton.

В день выхода эпизода акции компании подешевели на 11%, на следующий день — еще на 5% и упали до минимума за 52 недели. Это стало очередной проблемой Peloton, которая в условиях карантина 2020 года переживала бурный рост, а 2021 году, когда люди стали делать прививки и возвращаться в тренажерные залы, столкнулась с падением финансовых показателей.

Peloton заявила, что знала о намерении создателей «И просто так…» использовать тренажер компании для съемок и одобрила участие в сериале своего инструктора Джесс Кинг (она играла требовательного тренера из Барселоны по имени Аллегра, по программе которой занимался Мистер Биг). Но, заявили в Peloton, им не раскрыли сюжет сериала и контекст, в котором предстанут их тренажер и инструктор.

СМИ обсуждали, может ли Peloton подать в суд на создателей «И просто так…» (может). Но сама компания, по всей видимости, решила не переводить эту историю в юридическую плоскость и выступила с заявлением о том, что к смерти Мистера Бига мог привести его «экстравагантный образ жизни» с коктейлями, сигарами и большими стейками — особенно учитывая то, что в шестом сезоне «Секса в большом городе» у него уже были проблемы с сердцем.

На этом в Peloton не остановились — и сняли ролик с альтернативной концовкой эпизода про смерть Мистера Бига. По сюжету ролика герой не умер, а сбежал с инструктором Аллегрой. Они сидят у камина, он предлагает тост «За новое начало», говорит о своем прекрасном самочувствии и кивает на стоящий рядом тренажер Peloton со словами: «Прокатимся еще раз?» Затем закадровый голос в стиле «Секса в большом городе» и «И просто так…» говорит, что езда на велосипеде полезна для здоровья, — и заканчивает ролик словами «Он жив».

В ролике снялись Крис Нот — актер, сыгравший Мистера Бига в обоих сериалах, и Джесс Кинг — инструктор Peloton, исполнившая роль Аллегры в «И просто так…». Закадровый голос принадлежит актеру Райану Рейнольдсу. Созданное им агентство вирусной рекламы Maximum Effort и сняло этот ролик для Peloton. Съемки прошли в Нью-Йорке 11 декабря, видео было смонтировано за одну ночь. Создатели «И просто так…» не имели к нему отношения, заявили в Peloton.

Как компании удалось так быстро договориться о съемках с Рейнольдсом и Нотом и сколько она им заплатила, неизвестно. Но так или иначе после выхода видео ее акции немного подросли.

У Peloton уже не в первый раз возникают неприятности из-за рекламы, а Рейнольдс уже не в первый раз оказывается с ними связан. В 2019 году производитель велотренажеров выпустил рекламный ролик, который раскритиковали как сексистский. Вскоре героиня этого ролика появилась в рекламе джина Aviation, производством которого занимается Рейнольдс. Героиня рекламы джина, как и Мистер Биг, произносила тост «За новое начало».

Вот как это было Производитель велотренажеров Peloton снял неудачную рекламу. Хотя для кого как: акции компании рухнули, зато актриса получила работу у Райана Рейнольдса

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Ольга Корелина