Политик, лидер и таксист: Владимир Путин рассказал, что в 1990-е занимался частным извозом. В заголовках СМИ эта новость выглядит просто великолепно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

В 1990-х Владимир Путин мог сделать карьеру в такси, но вместо этого стал президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью авторам документального фильма «Россия. Новейшая история», показанного на телеканале «Россия 1». «Иногда приходилось подрабатывать и извозом, — признался Путин. — Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».

Слова президента противоречат его собственным заявлениям в 2018 году в интервью для документального фильма «Путин». Тогда Путин утверждал, что только подумывал о том, чтобы заняться частным извозом: «Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких».

Разумеется, новость о Путине-извозчике забомбила (🥁) в российских СМИ. Приводим лучшие заголовки!

Что пишут в СМИ

«Знамя труда»: «Путин мог стать таксистом»

«Путин мог стать таксистом» «Русская планета»: «Остановив тачку в 90-е вы могли бы увидеть за рулем Владимира Путина»

«Остановив тачку в 90-е вы могли бы увидеть за рулем Владимира Путина» «Царьград»: «„Неприятно говорить, но…“: Путин признался в работе таксистом»

«„Неприятно говорить, но…“: Путин признался в работе таксистом» Sputnik: «Путин рассказал о необычной подработке в 90-е»

«Путин рассказал о необычной подработке в 90-е» «ПолитРоссия»: «Владимир Путин рассказал, чем в 90-е занимался после работы»

«Владимир Путин рассказал, чем в 90-е занимался после работы» «Экономика сегодня»: «Путин вспомнил, как зарабатывал на хлеб таксистом в „лихие девяностые“»

«Путин вспомнил, как зарабатывал на хлеб таксистом в „лихие девяностые“» РЕН ТВ: «Путин рассказал, как подрабатывал извозом на своей „Волге“ из ГДР»

«Путин рассказал, как подрабатывал извозом на своей „Волге“ из ГДР» «Московский комсомолец»: «Путин застыдил чиновников за положение в стране. Переговоры с Байденом затмила история о будущем президенте-таксисте»

Либо шашечки, либо ехать

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

Либо шашечки, либо ехать

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!