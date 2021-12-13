Политик, лидер и таксист: Владимир Путин рассказал, что в 1990-е занимался частным извозом. В заголовках СМИ эта новость выглядит просто великолепно
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В 1990-х Владимир Путин мог сделать карьеру в такси, но вместо этого стал президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью авторам документального фильма «Россия. Новейшая история», показанного на телеканале «Россия 1». «Иногда приходилось подрабатывать и извозом, — признался Путин. — Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».
Слова президента противоречат его собственным заявлениям в 2018 году в интервью для документального фильма «Путин». Тогда Путин утверждал, что только подумывал о том, чтобы заняться частным извозом: «Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких».
Разумеется, новость о Путине-извозчике забомбила (🥁) в российских СМИ. Приводим лучшие заголовки!
Что пишут в СМИ
- «Знамя труда»: «Путин мог стать таксистом»
- «Русская планета»: «Остановив тачку в 90-е вы могли бы увидеть за рулем Владимира Путина»
- «Царьград»: «„Неприятно говорить, но…“: Путин признался в работе таксистом»
- Sputnik: «Путин рассказал о необычной подработке в 90-е»
- «ПолитРоссия»: «Владимир Путин рассказал, чем в 90-е занимался после работы»
- «Экономика сегодня»: «Путин вспомнил, как зарабатывал на хлеб таксистом в „лихие девяностые“»
- РЕН ТВ: «Путин рассказал, как подрабатывал извозом на своей „Волге“ из ГДР»
- «Московский комсомолец»: «Путин застыдил чиновников за положение в стране. Переговоры с Байденом затмила история о будущем президенте-таксисте»