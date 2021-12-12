Путин рассказал об американцах, которые в 1990-е «как на работу ходили» на российские ядерные предприятия

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Телеканал «Россия 1» показал документальный фильм «Россия. Новейшая история», в который, в числе прочих, вошло интервью президента РФ Владимира Путина.

Путин рассказал о «распаде исторической России под названием Советский Союз», о том, что в 1990-е «ситуация была очень сложной — «в стране шла гражданская война», а также второй раз за неделю вспомнил сотрудника ЦРУ, который работал советником при правительстве РФ.

Также Путин заявил, что представители американских спецслужб в 1990-е «лезли везде». «Даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — цитирует Путина ТАСС.

В частности, по словам президента РФ, на некоторых предприятиях ядерного комплекса присутствовали американские специалисты. «Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — сказал он.

Путин подчеркнул, что сам он в это время «работал в Петербурге в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой».

О сотрудниках ЦРУ, которые работали в российском правительстве в 1990-х годах, Путин предыдущий раз говорил 9 декабря на заседании Совета по правам человека. Как и в фильме «Россия. Новейшая история», Путин тогда отметил, что сотрудник ЦРУ участвовал в приватизации, что запрещено законом, за что был привлечен к уголовной ответственности.

В конце 1990-х годов обвинения в незаконном обогащении были предъявлены Андрею Шлейферу и Джонатану Хэю, которые были консультантами российского правительства по вопросам приватизации. Шлейферу был назначен крупный штраф, был ли как-то наказан Хэй — неизвестно.

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