Путин рассказал, что в 1990-е в правительстве России сидели кадровые сотрудники ЦРУ, пока он их не «вычистил»

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы в правительстве РФ работали сотрудники Центрального разведывательного управления США. Об этом он заявил 9 декабря на заседании Совета по правам человека, пишет ТАСС.

Вот смотрите — середина 1990-х — начало 2000-х годов — в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США.

По словам Путина, этих людей позже привлекли в США к уголовной ответственности за то, что «они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации». Президент добавил, что это лишь один пример попыток вмешательства в дела России, но «на самом деле их гораздо больше».

РБК напоминает, что в 2013 году Владимир Путин сказал на прямой линии, что сотрудники ЦРУ в эпоху приватизации работали как советники . Путин тогда говорил: «Надо отдать должное американской судебной системе, они ни на что не посмотрели, даже вскрыли тот факт , что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ».

РИА Новости сообщали в 2013 году, что, по данным человека из команды Чубайса в 1990-х годах, сотрудниками ЦРУ, работавшими консультантами по вопросам приватизации, были Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй. В 1997 году их обвинили в незаконном обогащении. По версии следствия, Шлейфер и Хэй, помимо работы консультантами, занимались инвестициями, что запрещено законами США о коррупции. Известно, что в 2005 году суд приговорил Шлейфера к штрафу в размере 28,5 миллиона долларов. Понес ли какое-то наказание Хэй, неизвестно.

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