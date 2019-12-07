Производитель велотренажеров Peloton снял неудачную рекламу. Хотя для кого как: акции компании рухнули, зато актриса получила работу у Райана Рейнольдса

Компания Peloton, производящая велотренажеры, выпустила рекламу к Рождеству. Сюжет ролика незамысловат — муж дарит жене велотренажер, и она весь год на нем занимается. В конце рекламы женщина говорит: «Год назад я не подозревала, насколько это может меня изменить» — и благодарит мужа за подарок.

The Gift That Gives Back | Peloton Bike Commercial Peloton

Ролик, впервые опубликованный в середине ноября, собрал на ютьюбе почти пять миллионов просмотров — и 17 тысяч дизлайков. Пользователи соцсетей назвали рекламу «сексистской» и «тупой». Главная героиня ролика, указали они, с самого начала находится в хорошей физической форме, и велотренажер в качестве подарка выглядит как попытка давления со стороны мужчины, за которую женщина, по мнению создателей ролика, должна его еще и благодарить.

Рекламу даже сравнили со знаменитым сериалом-антиутопией. «Единственный способ порадоваться этой рекламе — представить, что это первая минута серии „Черного зеркала“», написала пользовательница твиттера Джесс Двек. Ролик не оценили и представители рекламной индустрии. «Это напоминает мне „семь советов, как удержать мужа“ из 50-х, а не то общество, в котором мы находимся в 2019 году», — сказал The Guardian один из руководителей британского агентства Brave Эш Бенделоу.

Неудачная реклама плохо сказалась на финансовом положении компании. 3 декабря акции Peloton упали сразу на 9%. Рыночная капитализация сократилась на 1,5 миллиарда долларов. Peloton опубликовала заявление, в котором выразила сожаление, что реклама была «неправильно интерпретирована». Но, кажется, это не смогло остановить падение акций.

Канадскому актеру (и по совместительству учителю младшей школы) Шону Хантеру, сыгравшему мужа в ролике Peloton, пришлось публично заявлять, что он совершенно не похож на своего персонажа — абьюзера и «символа патриархата». Хантер надеется, что скандал с рекламой не окажет долговременного воздействия на его жизнь и актерскую карьеру.

И только у актрисы, сыгравшей жену, кажется, все в порядке, по крайней мере с работой. Актриса (ее имя телеканал CNN по каким-то причинам не называет) появилась в рекламе джина Aviation, производством которого занимается актер Райан Рейнольдс.

Героиня ролика сидит в баре с подругами с потерянным видом. «Кстати, ты прекрасна», — говорит девушке одна из подруг, после чего они поднимают стаканы с джином и произносят тост «За новое начало».

Олеся Самборская