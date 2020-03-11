Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступлениях сексуального характера.

Как сообщает The New York Times, шесть женщин, обвинивших Вайнштейна в сексуальных домогательствах, во время оглашения приговора находились в первом ряду зала суда.

В конце февраля жюри присяжных признало Вайнштейна виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи. Его оправдали по самому тяжкому обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, за что ему могло грозить пожизненное заключение.

9 марта защита Харви Вайнштейна просила приговорить продюсера к пяти годам заключения.

Приговор в отношении Харви Вайнштейна называют поворотным для движения #MeToo, которое началось после того, как несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. О домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна заявили более 80 женщин.

В 2019 году продюсер достиг предварительного мирового соглашения в общей сложности на 25 миллионов долларов с обвинившими его женщинами. Сумму распределят между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые подали иски против Вайнштейна.