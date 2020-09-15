В твиттере «похоронили» Джоан Роулинг и приписывают авторство книг о Гарри Поттере Бритни Спирс Писательницу снова критикуют за трансфобию из-за героя ее новой книги

Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA

15 сентября в продажу поступит новая книга создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг. Она получила название «Дурная кровь» («Troubled Blood») и стала пятой книгой в серии романов про частного детектива Корморана Страйка. Роулинг выпускает эту серию с 2013 года — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

За несколько дней до выхода книги в продажу рецензии на нее выпустили несколько изданий, включая Wall Street Journal, The Guardian и The Telegraph. Они описали, что в новой книге главный герой расследует исчезновение врача Марго Бамборо, произошедшее еще в 1974 году, и что в преступлении подозревают серийного убийцу-психопата Денниса Крида.

В рецензии The Telegraph отмечается, что Крид — мужчина, который переодевается в женскую одежду. «Интересно, что критики позиции Роулинг по вопросам трансгендерности сделают с книгой, мораль которой, кажется, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье», — написал автор рецензии Джейк Керридж.

Роулинг уже не раз критиковали за ее высказывания о трансгендерных людях. В июне писательница иронизировала над выражением «люди, у которых есть менструация» и выпустила колонку, в которой выразила беспокойство из-за растущего числа молодых девушек, решившихся на трансгендерный переход, а также из-за того, что у трансгендерных женщин есть доступ в женские туалеты. Точку зрения Роулинг тогда отказались поддержать многие публичные фигуры — причем не только активисты, но и актеры, игравшие в фильмах по ее книгам.

Теперь, после рецензии The Telegraph, в соцсетях поднялась новая волна критики. «Джоан Роулинг одержима трансгендерными людьми и в своих романах активно изображает их как агрессоров», — написала в твиттере критик Эль Доусон, отметив, что Роулинг уже показывала трансгендерного персонажа в негативном свете в «Шелкопряде», второй книге из серии о Корморане Страйке. Одновременно в The Independent вышло интервью с актрисой и активисткой Синтией Никсон. Она заявила, что ее 23-летний сын, о трансгендерности которого она рассказала раньше, расстроился из-за высказываний Роулинг о трансгендерных людях. «Ему было очень больно, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером», — сказала Никсон.

14 сентября в тренды твиттера попал хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»). Под ним одни пользователи выражали соболезнования в связи со «смертью» писательницы (на самом деле она жива, и администрация твиттера даже добавила к хэштегу соответствующее пояснение); другие рассуждали о смерти ее карьеры; третьи утверждали, что книги о Гарри Поттере на самом деле написала не Роулинг, а кто-то другой: актер Дэниел Рэдклифф (играл Гарри Поттера), актер Том Фелтон (играл Драко Малфоя) или певица Бритни Спирс.

Другие пользователи твиттера стали защищать Роулинг, обвиняя ее критиков в травле и распространении . «Желать смерти женщине, которая изложила свою позицию спокойно, четко, без предубеждений и не заслуживает такого осуждения. Если вы не согласны, то вы сами заслужили ярость тысячи », — написала одна из пользовательниц. В противовес хэштегу #RIPJKRowling возник другой — #IStandWithJKRolling («Я на стороне Джоан Роулинг). Он попал в тренды твиттера в том числе в России.

Сама писательница происходящее в соцсетях пока никак не прокомментировала.

Ольга Корелина