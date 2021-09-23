«Все так далеко зашло, никто не защищен». Джонни Депп высказался о «культуре отмены» Он был одним из самых кассовых голливудских актеров, но последний его фильм даже не показали в США

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Ander Gillenea / AFP / Scanpix / LETA

Голливудский актер Джонни Депп, чья карьера пошла на спад после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, приехал на , чтобы получить почетную награду «Доностия», которую вручают за вклад в кинематограф. Во время пресс-конференции на фестивале Депп высказался о , жертвой которой он, судя по его словам, считает и самого себя.

От риска стать жертвой «культуры отмены» не защищен никто, уверен Джонни Депп

«Это можно рассматривать как событие в истории, которое длилось столько, сколько оно длилось. Эта „культура отмены“, эта мгновенная поспешность суждения, основанная на том, что по сути является испорченным воздухом», — приводит слова актера Deadline.

«Это случилось не только со мной, это случилось со многими людьми. Такие вещи случались с женщинами, мужчинами. Дети страдали от разных неприятностей. К сожалению, в какой-то момент они начинают думать, что это нормально. Или что они сами виноваты. Это не так», — цитирует Деппа IndieWire.

Фрагмент выступления Джонни Деппа на пресс-конференции во время фестиваля в Сан-Себастьяне

«Появились — я уверен, с самыми лучшими намерениями. Но сейчас все так далеко зашло, что, могу заверить вас, никто не защищен. Ни один из вас, пока кто-то готов сказать одно предложение. Достаточно одного предложения, больше никаких оснований, и ковер выдергивают у вас из-под ног», — приводят слова Деппа The Guardian и Variety.

«Не имеет значения, если судебное решение, по сути, основано на некотором художественном вымысле. Когда происходит несправедливость, направленная против вас или против кого-то, кого вы любите или в кого вы верите, — отстаивайте его, не молчите. Потому что вы ему нужны», — заявил Депп.

Появление Деппа на фестивале вызвало критику. Он заявил, что не хотел никого обидеть

О том, что Джонни Депп получит награду на фестивале в Сан-Себастьяне, стало известно в августе. Это решение вызвало критику — в частности, со стороны Ассоциации женщин-кинематографистов Испании. «Это создает очень плохое впечатление о фестивале и его организаторах, а также передает ужасное послание общественности: „Неважно, что ты агрессор, если ты хороший актер“», — заявила президент ассоциации Кристина Андреу.

Директор фестиваля в Сан-Себастьяне Хосе Луис Ребординос заявил, что в современно мире, «где линчевание в социальных сетях стало обычным явлением», фестиваль защищает принципы презумпции невиновности и права на реинтеграцию. «Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Джонни Депп не был арестован, обвинен или осужден за какое-либо насилие в отношении какой-либо женщины», — подчеркнул Ребординос.

Как пишет Deadline, на пресс-конференции во время фестиваля один из журналистов попытался задать Деппу вопрос по поводу критики его появления в Сан-Себастьяне. До этого, как он успел ответить, модераторы пресс-конференции попросили журналистов придерживаться вопросов о карьере актера. Однако позже Депп признался: он беспокоился, что его присутствие на фестивале в этом году «обидит людей», а он «не хотел никого обидеть». Актер поблагодарил организаторов фестиваля за поддержку и добавил: «Я ничего не сделал. Я просто снимаюсь в фильмах».

Депп входил в число самых успешных голливудских актеров. Но последний его фильм даже не показали в США

Джонни Депп был одним из самых кассовых голливудских актеров: в 1985–2018 годах фильмы с его участием собрали в прокате больше 10 миллиардов долларов. Карьера Деппа начала рушиться после того, как в 2016 году в процессе развода его жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии.

Депп заявил, что Херд сама провоцировала ссоры и дралась с ним, а в прессе появились аудиозаписи, на которых актриса якобы признает, что применяла силу. Несмотря на это, в 2020 году Депп проиграл иск к британскому таблоиду The Sun, который назвал его «человеком, избивавшим жену». Британский суд счел эту формулировку корректной. Депп не смог оспорить решение суда. Кроме того, для него не закончен еще один громкий судебный процесс — с Херд из-за ее колонки о домашнем насилии для The Washington Post. Из-за этого материала актер обвинил бывшую жену в клевете и потребовал с нее 50 миллионов долларов компенсации.

Но фоне скандалов Депп лишился одной из главных ролей во франшизе «Фантастические твари» студии Warner Bros., а студия MGM, купившая права на показ в Северной Америке фильма «Великий» с Деппом в главной роли, так и не выпустила его в прокат. Режиссер «Великого» Эндрю Левитас обвинил MGM в попытке «похоронить» картину из-за «личных проблем актера, задействованного в фильме». Левитас не назвал имени актера, но американские СМИ уверенно писали, что это Депп. Студия ответила, что релиз фильма просто отложен.

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