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Больше американского делового издания The Wall Street Journal (WSJ) выступили с критикой в адрес отдела «Мнения» и потребовали более четко отделить выпускаемые этим отделом колонки от материалов остальной редакции. Об этом 21 июля сообщила сама WSJ.

Недовольные направили письмо Алмару Латуру — руководителю агентства финансовой информации Dow Jones & Company, которое издает WSJ. Авторы обращения заявили, что колумнисты часто не проверяют или игнорируют факты, что подрывает доверие читателей издания и мешает отделу новостей находить источники и поддерживать с ними отношения.

В качестве примера авторы письма привели опубликованную 16 июня колонку вице-президента США Майка Пенса, в которой говорилось, что паника вокруг второй волны коронавируса слишком раздута. Авторы обращения подчеркнули, что отдел мнений опубликовал приведенные Пенсом цифры, не сопоставив их с данными правительства, и что позже в колонку пришлось вносить правки.

Другим примером стала опубликованная 2 июня колонка политического аналитика консервативных взглядов Хизер Макдональд. Она называлась «Миф в систематическом полицейском насилии», в ней говорилось об отсутствии свидетельств того, что среди полицейских широко распространены расовые предубеждения. В обращении сказано, что автор колонки представила факты выборочно и сделала неверные выводы.

Авторы письма предложили более четко разделить колонки и остальные статьи на сайте и в мобильном приложении WSJ, а также не включать их в подборки самых популярных статей или рекомендованных видео, сделав вместо этого отдельную подборку самых популярных колонок. Кроме того, они предложили не наказывать журналистов отдела новостей за то, что они пишут об ошибках отдела мнений в своих статьях или соцсетях.

Глава Dow Jones & Company Алмар Латур ответил на претензии журналистов довольно расплывчатым заявлением о том, что издатель WSJ гордится отделом мнений и ценит его вклад в общественную дискуссию в США и во всем мире. Более внятно на критику отреагировал сам отдел мнений, который 24 июля опубликовав колонку с заголовком «Примечание для читателей» и подзаголовком «Эти страницы не исчезнут под давлением ».

В колонке говорится, что после письма сотрудников WSJ к издателю отдел мнений получил от читателей много слов поддержки. Некоторые из них выражали обеспокоенность, не изменится ли теперь политика отдела. «Из духа коллегиальности мы не будем отвечать подписавшим письмо таким же образом. В любом случае их опасения — это не наша ответственность», — заявили авторы колонки, объяснив, что отдел мнений полностью независим от отдела новостей и подчиняется напрямую издателю WSJ.

«Вероятно, было неизбежно, что „культура отмены“ придет в The Wall Street Journal, как она пришла в другие культурные, деловые, академические и журналистские институции. Но . Большинство репортеров The Wall Street Journal стараются освещать события честно и беспристрастно, а страницы „Мнений“ предлагают альтернативу унифицированным прогрессивным взглядам, которые сегодня доминируют почти во всех СМИ», — говорится в колонке. Ее завершают слова о том, что отдел мнений WSJ будет продолжать отстаивать «принципы свободных людей и свободных рынков, которые как никогда важны в культуре растущего прогрессивного единообразия и нетерпимости».

Это не первая дискуссия в редакции WSJ на фоне развернувшегося в США движения против расизма. В июне журналисты отдела новостей призвали чаще освещать вопросы расового и социального неравенства, а также раскритиковала колонку про преступность среди темнокожих, написанную Джерардом Бейкером — бывшим главным редактором WSJ, который стал колумнистом издания. В целом же, как пишет Vanity Fair, споры между отделом новостей и отделом мнений в издании длятся годами. Пол Стайгер, который занимал пост управляющего редактора WSJ в 1991-2007 годах, давал репортерам такой совет: «Просто говорите своим источникам, что они покупают две разных газеты по цене одной».

Ольга Корелина