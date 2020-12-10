Джонни Депп остается большой звездой. Но голливудские студии больше не хотят иметь с ним дела The Hollywood Reporter рассказал, как живет актер, погрязший в скандалах и судебных тяжбах

Jack Abuin / Zuma / Scanpix / LETA

Джонни Депп в последние годы запомнился многим не столько ролями в кино, сколько громким разводом и судебными разбирательствами с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Из-за череды скандалов крупные киностудии больше не хотят иметь дело с Деппом, который в прошлом был одним из самых кассовых актеров Голливуда. Однако он все еще остается большой звездой с армией фанатов. Американское издание The Hollywood Reporter (THR) выпустило большую статью о том, как карьера Деппа покатилась под откос, и как он живет и работает сейчас. «Медуза» пересказывает самое интересное из этого материала.

Депп был одним из самых кассовых киноактеров всех времен. В 1985-2018 годах фильмы с его участием собрали в прокате 10,2 миллиарда долларов. Но в последние годы его карьера пошла под откос. Все началось с того, что в 2016 году в процессе развода его жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Депп затеял судебные иски против нее, таблоида The Sun, своих агентов и менеджеров. В ходе этих разбирательств в прессу попали многочисленные подробности личной жизни актера, включая истории про наркотики и насилие. Источники THR в Голливуде считают, что Деппа погубило не только его разрушительное поведение, но и агрессивная юридическая тактика.

Злым гением Деппа считают его юриста Адама Уолдмана. Среди его клиентов были российский миллиардер Олег Дерипаска и основатель «WikiLeaks» Джулиан Ассанж. По словам источников THR, Депп познакомился с Уолдманом в 2016 году через саудовского принца Абдул-Азиза бин Салмана. Вскоре после этого актер разорвал контракт со своим многолетним агентом, подал в суд на менеджера и адвоката. Оба иска были урегулированы в пользу Деппа, но публика узнала детали его финансового положения. В 2021 году актера ждет еще один суд — по его иску к Эмбер Херд из-за ее колонки в The Washington Post о домашнем насилии (Депп заявил, что статья навредила его карьере). Шансы актера на успех с этим иском еще ниже, чем с иском против The Sun, пишет THR.

Депп хотел, чтобы Эмбер Херд уволили из «Аквамена», где она сыграла одну из главных ролей. Актер просил добиться увольнении свою сестру Кристи Дембровски. Она была связана со студией Warner Bros., снимавшей «Аквамена». Его письмо было обнародовано во время суда с британским таблоидом The Sun. В суде огласили и другую переписку Деппа, в которой он называл Херд «50-центовой стриптизершей» (это было одно из самых мягких выражений) и призывал сжечь ее.

Во время съемок «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Депп съел восемь таблеток экстази и начал терроризировать Эмбер Херд, пишет THR. В результате он и полетел из Австралии в Лос-Анджелес на операцию. Съемки фильма остановились на две недели. Каждый день простоя обходился студии Disney 350 тысяч долларов.

Депп требовал от продюсеров ассистента, который диктовал бы ему в наушник реплики на съемочной площадке — чтобы актеру не надо было учить сценарий. Об этом THR рассказал источник, знакомый с Деппа. Также актер настаивал на еще нескольких персональных помощниках и круглосуточной охране для себя самого, своих детей и своего дома.

Самым влиятельным союзником Джонни Деппа в Голливуде оставался Джерри Брукхаймер — продюсер «Пиратов Карибского моря». Он уговаривал Disney взять Деппа в франшизы «Пиратов» с Марго Робби, но студия отказалась. По словам источников THR, в последние месяцы отношения Деппа и Брукхаймера испортились. Депп выбыл из сериала про фокусника Гарри Гудини, который продюсирует Брукхаймер.

За роль в третьей части «Фантастических тварей» Депп получил 16 миллионов долларов — хотя успел сняться только в одной сцене. Актера уволили из фильма в ноябре 2020 года, после того, как он проиграл иск таблоиду The Sun. Но в контракте Деппа о съемках в «Фантастических тварях» не было никаких этических пунктов, и студия Warner Bros. вынуждена была заплатить ему весь гонорар за отмененные съемки.

За свой последний фильм — драму «Великий» про фотографа Юджина Смита — Депп получил три миллиона долларов (для сравнения, за «Алису в Зазеркалье», вышедшую в 2016 году, ему заплатили 55 миллионов, а всего с 2003 по 2016 годы Депп заработал около 650 миллионов долларов). Гонорар Деппа должен был быть в два раза выше — шесть миллионов долларов. Но продюсеры снизили его после того, как член съемочной группы фильма «Город лжи», вышедшего в 2018 году, подал в суд на Деппа, обвинив его в рукоприкладстве.

Великий — Русский трейлер (2021) iVideos

Крупные голливудские студии больше не хотят выделать бюджеты под Деппа. «С ним просто невозможно работать. Он радиоактивен», — заявил THR глава одной из студий. Еще один студийный топ-менеджер, работавший с Деппом, заявил, что «внутренние демоны» актера давно сделали его обузой для продюсеров. «Той информации, которая всплыла во время суда с The Sun достаточно, чтобы напугать любую студию», — считает он.

Тем не менее, Депп все еще богат, рассказал THR один из юристов, который участвует в судебных разбирательствах актера (хотя журнал Rolling Stone в 2018 году писал, что от его состояния почти ничего не осталось). Депп напрямую владеет большей частью своей собственности, включая три острова на Багамах. Он все еще рекламирует парфюм Sauvage от Dior. Но он также много тратит. При рассмотрении одного из исков Деппа выяснилось, что он купил 14 резиденций и потратил пять миллионов долларов (а не три, как сообщалось изначально), чтобы выстрелить из пушки прахом своего друга, журналиста и писателя Хантера Томпсона.

Вот подробности Джонни Депп поругался с менеджерами. Те в ответ раскрыли его расходы Актер потратил три миллиона долларов на выстрел прахом Хантера Томпсона

И у него остается много фанатов. Специалист по антикризисному пиару Эрик Шиффер, который работает с Голливудом, заявил, что по энергичности и преданности поклонники Деппа похожи на поклонников президента США Дональда Трампа. Соосновательница фонда Роберта Каплан сообщила, что среди всех исков фонда иск Деппа против Херд спровоцировал больше всего атак в соцсетях. Кроме того, Депп остается одним из самых популярных актеров мира. В рейтинге узнаваемости американского агентства Marketing Evaluations в 2020 году он занял 20 место. В 2012-м он занимал в этом рейтинге вторую строчку.

Пересказала Ольга Корелина