Крис Нот лишился роли в сериале «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии

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Американский актер Крис Нот больше не будет сниматься в телесериале «Уравнитель». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление студии Universal Television и телеканала CBS, которые снимают сериал.

В сериале «Уравнитель» Крис Нот играл бывшего директора ЦРУ и друга главной героини в исполнении Куин Латифы. Предполагается, что актер появится еще лишь в одном эпизоде «Уравнителя».

Создатели сериала не уточнили причин увольнения Нота. Но решение об этом последовало вскоре после того, как несколько женщин обвинили актера в сексуальном насилии. Нот настаивает, что встречи происходили по согласию.

Ранее на фоне обвинений в насилии с Крисом Нотом отказалось сотрудничать агентство A3 Artists, которое представляло его интересы. А производитель тренажеров Peloton удалил рекламу с участием актера, которую выпустили после выхода «И просто так…» — продолжения «Секса в большом городе».

Актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис — главные героини «И просто так…» — заявили, что опечалены обвинениями против актера, и выразили поддержку женщинам, которые заявили о насилии с его стороны.

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