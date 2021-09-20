Даже ЦИК остался недоволен нарушениями на выборах в Петербурге. Вот лишь самое главное из того, что происходило в городе

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский во время голосования на выборах в Госдуму. 19 сентября 2021 года Александр Демьянчук / ТАСС

В первый день голосования в Петербурге, как и по всей России, на избирательных участках возникли аномальные очереди. Вот как выглядел, например, УИК № 343. По словам источника «Медузы», такие очереди были связаны с тем, что бюджетников по всей стране попросили проголосовать до полудня 17 сентября. Сразу несколько источников петербургского издания «Бумага», работающих в бюджетной сфере, добавили, что их просили голосовать за «Единую Россию», но не принуждали к этому.

Наблюдатели сообщили о «каруселях» и вбросах — а также о необычно массовом и быстром надомном голосовании. «Наблюдатели Петербурга» подсчитали, что члены УИК № 130 за пять часов обошли 160 надомных избирателей, таким образом потратив на каждого из них меньше двух минут. Позднее несколько петербуржцев, пришедших на участки, узнавали, что они уже отмечены в списках как проголосовавшие. Также сообщалось о «каруселях» и вбросах бюллетеней — в том числе в пользу Марины Лыбаневой, дочери спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, которая баллотируется в городской парламент.

Провластных наблюдателей в Петербурге проинструктировали, как нужно писать о выборах в соцсетях. Надо постить сообщения, что все хорошо, и публиковать «веселые моменты» — например, о том, что на участок пришел кот. Чтобы веселья было еще больше, в петербургских УИК работали аниматоры: один был в костюме зебры, другой — в костюме избирательного бюллетеня.

На кандидата в депутаты Заксобрания от «Яблока» Никиту Сорокина (имеющего инвалидность) напали полицейские. По словам Сорокина, во второй день выборов он узнал о пропаже нескольких сотен незаполненных бюллетеней на УИК № 1459, отказался покидать участок и потребовал приезда членов территориального избиркома (ТИК). Пытаясь выгнать его, полицейские применили удушающий прием. Позднее горизбирком обвинил Сорокина в провокации, а полиция составила на него протокол о неповиновении сотрудникам. Уже 20 сентября на Сорокина напали на пороге ТИКа: некий мужчина столкнул его с лестницы.

В городе массово задерживали членов УИК. Во второй день голосования задержали двух членов комиссий. В третий день, уже после окончания голосования, — не менее девяти. Наблюдатель и экс-кандидат в Заксобрание Петербурга Ирина Фатьянова заявила, что после закрытия участков с них выгнали или задержали более 30 членов комиссий. Как минимум часть из них были представителями оппозиции. Полиция заявила, что задержанные мешали подсчету голосов.

ЦИК не публиковал результаты выборов в Петербурге до трех часов ночи 20 сентября. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях на избирательных участках после их закрытия: там появлялись неизвестные люди, сейфы с бюллетенями на ночь оставляли вне обзора камер наблюдения, на некоторых сейфах утром были следы вскрытия или подмены. А на четырех УИК в Кировском районе у сейфов было съемное дно; когда это обнаружилось, лишь три УИК согласились опломбировать сейфы. На некоторых участках бюллетени увезли, так и не сообщив результаты голосования.

Борис Вишневский (тот самый) пока уступает единороссу Сергею Соловьеву на выборах в Госдуму. После подсчета 73% бюллетеней Соловьев набирает 34% голосов, Вишневский — 22%. Двойники — два полных тезки политика, которые незадолго до выборов сменили фамилии и подали в избирательную комиссию фотографии, очень похожие на настоящего Вишневского, — в число лидеров голосования не вошли. На самого Вишневского наутро после окончания голосования напали неизвестные и отобрали жалобы на нарушения на выборах.

Итоговая явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 37,4%, в Заксобрание — 35,5%. Это значительно ниже средней явки по стране, составившей 51,7%. Подсчет голосов еще не закончен, но, по предварительным данным, в Заксобрание проходят «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко» и ЛДПР. Горизбирком объяснил настолько долгий подсчет голосов «отдельными новеллами, которые были апробированы при этой смешанной компании».

Глава ЦИК Элла Памфилова уже не раз критиковала Петербург за «грязные» выборы. Она осталась недовольна и сейчас. 19 сентября, в последний день выборов, Памфилова заявила, что «эти организаторы подобных безобразий когда-то должны быть привлечены к ответственности, наказаны… чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город». 20 сентября Памфилова сказала, что на одном из петербургских участков есть основания для возбуждения уголовного дела, на еще шести-семи участках — для отмены результатов выборов.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Ольга Корелина