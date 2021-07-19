На выборы в Петербурге пойдут лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и два его тезки, сменившие имена и фамилии

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На выборы в Законодательное собрание Петербурга, которые пройдут в сентябре, свою кандидатуру выставил лидер фракции «Яблоко» в заксобрании Борис Вишневский и два кандидата, которые являются его тезками. Оба они сменили имена и фамилии, утверждает «Новая газета».

У кандидатов отличаются только отчества — Лазаревич (у Вишневского из «Яблока»), Иванович (у одного из его тезок, выдвинутого от партии «Зеленые») и Геннадьевич (у второго тезки). При этом про двух последних кандидатов нет никаких упоминаний в интернете, отмечает «Новая газета».

По информации петербургского избиркома, Борис Иванович Вишневский родился 17 апреля 1962 года в деревне Пономарево Кирилловского района Вологодской области. «Новая газета» нашла в Петербурге человека с такими данными. Раньше его звали Виктор Иванович Быков, он был секретарем отделения «Единой России» в одном из муниципальных округов Петербурга.

Борис Геннадьевич Вишневский, по данным избиркома, родился 31 мая 1978 года в городе Торжок Калининской области, зарегистрирован в петербургском районе Усть-Славянка и руководит отделом продаж в фирме «Европроект Групп». По данным «Новой газеты», раньше его звали Алексеем Шмелевым, и еще в феврале 2021 года он использовал паспорт на эту фамилию. Издание не обнаружило связи между ним и какими-либо политическими организациями.

Корреспондент «Новой газеты» позвонил тезкам Вишневского. Когда журналист назвал их этой фамилией, оба сказали, что он ошибся номером. От комментариев тезки Вишневского отказались.

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