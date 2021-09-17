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Наблюдателям из провластного проекта «Независимый общественный мониторинг» выдали инструкцию о том, как, собственно, следить за выборами в Госдуму и освещать это. Объяснять пришлось на котах (да!). Об этом сообщает телеграм-канал «Ротонда».

В инструкции, которую «Ротонде» показал сотрудник бюджетного учреждения, говорится, что наблюдатели обязаны писать по восемь постов о ходе голосования в соцсетях. Каждый день, с пятницы по воскресенье. Тематика следующая: на участке все спокойно, граждан много, все под контролем.

Можно позволить себе и некоторые вольности — допустим, сообщить, что на участок пробрался кот. Пример с котом повторили аж пять раз (он проходит как «веселые моменты»). Кроме того, на снимке с инструкцией указано, что за невыполнение указаний наблюдателя могут лишить денежного вознаграждения. Это уже не так весело, поэтому лучше писать про котов.

Полная версия инструкции ⬇️

Как отмечает «Ротонда», проектом «Независимый общественный мониторинг» руководит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. В 2019 году он назвал выборы губернатора Санкт-Петербурга «чистыми, конкурентными и с наименьшим количеством нарушений».

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