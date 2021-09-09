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Борис, найдись! 🔎 Отыщите неповторимого депутата Бориса Вишневского среди двойников — похожих и не очень (ведь теперь мы все Борисы Вишневские)

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Матрица сбоит: на выборах в депутаты законодательного собрания Петербурга конкурируют сразу три человека с именем Борис Вишневский. К тому же все трое о-о-очень друг на друга похожи! Это удивительное совпадение, которое глава ЦИК Элла Памфилова называет «позорищем», привело к невероятному: все вокруг стали Борисами Вишневскими. И мы, и вы, и Джейсон Стэйтем (хочет он этого или нет). Но все же среди тысяч двойников и импостеров хочется найти настоящего Бориса Лазаревича Вишневского из партии «Яблоко». Уверены, что сможете отличить неповторимый оригинал от жалких пародий? Сейчас проверим. Минута пошла!

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