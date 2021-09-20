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Евгений Фельдман / «Медуза»

Оппозиционные кандидаты в депутаты Госдумы, баллотировавшиеся по одномандатным округам в Москве, по официальным данным, не смогли победить на прошедших выборах в российский парламент.

Несколько кандидатов-одномандатников проиграли на выборах в Госдуму, хотя во время подсчета голосов лидировали. Как сообщает , в округе № 198 самовыдвиженец Анастасия Брюханова лидировала после обработки 99,57% протоколов с результатом 27,14%, а кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская шла второй с 25,55%. После обработки всех протоколов победителем стала Хованская, получившая 28,78% голосов, а окончательный результат Брюхановой — 23,28%.

В округе № 201 представитель КПРФ Анастасия Удальцова в ходе подсчета голосов обгоняла представителя «Единой России» Светлану Разворотневу вплоть до обработки 99% протоколов, пишет РБК. После обработки 78,13% протоколов Удальцова набрала 31,47% голосов. Но после подсчета 100% протоколов она уступила первое место — по данным избиркома, Удальцова получила 25,30%, а Разворотнева — 35,72%. Похожая ситуация с голосованием в округе лидера московского отделения КПРФ Валерия Рашкина, который лидировал после подсчета 99,5%, но проиграл после обработки 100% протоколов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что по итогам подсчета на избирательных участках в Москве выигрывали шестеро кандидатов от партии. «Утром ввели [электронные бланки] — и все перечеркнули. <…> Вдруг оказывается, „Единая Россия“ выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры… Мы все равно это не признаем, это недопустимо», — заявил Зюганов. КПРФ отказалась признать итоги электронного голосования.

Результаты онлайн-голосования в Москве спустя 17 часов после завершения выборов так и не опубликовали. Глава московского штаба наблюдения за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что результаты голосования передали в ЦИК в 4 часа ночи 20 сентября. Источник «Медузы», близкий к руководству города, также сообщил, что результаты по дистанционному электронному голосованию передали в ЦИК, но их пока не опубликовали.

Обновление. Результаты электронного голосования опубликованы.

В чатах независимых участников избирательных комиссий, как пишет телеграм-канал «Можем объяснить», появились протоколы электронного голосования по девяти избирательным округам Москвы. Сперва в этих округах побеждали кандидаты «Умного голосования» и КПРФ, но затем они проиграли.

Политик Алексей Навальный заявил, что, по данным с избирательных участков, «в Москве кандидаты „Умного голосования“ победили в 11 округах из 15, а в Питере — в 7 из 8».

Центризбирком собирался объявить итоги выборов в Госдуму в 14:00 по Москве 20 сентября, но отложил подведение итогов.

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