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«Единая Россия» набирает почти 50% по партийным спискам. С учетом результатов по одномандатным округам у нее будет больше 300 мандатов — это конституционное большинство. У коммунистов — 19,5%, у ЛДПР — 7,5%, у «Справедливой России» — тоже около 7%. В Госдуму, похоже, проходит пятая партия — «Новые люди» набрали чуть больше 5%. С электронным голосованием все очень подозрительно: результаты по Москве (а это два миллиона избирателей) до сих пор не опубликованы. Дистанционно голосовали еще в шести регионах (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области) — там «Единая Россия» набирает 54%. На всех губернаторских выборах побеждают действующие главы регионов. В Хабаровском крае выиграл Михаил Дегтярев, Рамзан Кадыров получил в Чечне 99,7% голосов. Наблюдатели насчитали сотни нарушений. В Петербурге задержали членов избиркомов — там результаты выборов не публиковали до трех часов ночи. ЦИК назвал выборы самыми прозрачными. На Пушкинской площади в центре Москвы — колонны автозаков.

Подводим итоги выборов

Кто реально победил на выборах в Госдуму? В чем не правы противники «Умного голосования»? Как были устроены фальсификации? Трехчасовая дискуссия в студии «Медузы» с Гориным, Перцевым и Гаазе

Подводим итоги выборов

Кто реально победил на выборах в Госдуму? В чем не правы противники «Умного голосования»? Как были устроены фальсификации? Трехчасовая дискуссия в студии «Медузы» с Гориным, Перцевым и Гаазе

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото в анонсе: Арзу Пашаева / ТАСС / Scanpix / LETA