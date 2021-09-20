В Петербурге задержали членов избиркомов
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На избирательных участках в Санкт-Петербурге задерживают членов избиркомов. Об этом сообщает издание «Бумага».
Задержаны не менее девяти человек. В их числе — член избиркома с правом решающего голоса Сергей Владимиров (участок № 1658), пятеро членов избиркома с правом совещательного голоса на участке № 1639, член избиркома с правом совещательного голоса УИК № 1876 Павел Смирнов, члены УИК № 1877 Алина Кустова и Андрей Булгаков.
Обновление. «ОВД-Инфо» сообщает, что всех задержанных членов комиссий с правом совещательного голоса отпустили из отделов полиции.
Кроме того, полиция задержала председателя УИК в МО «Дачное», рассказала в прямом эфире телеканала 78.ru кандидатка в депутаты Госдумы Надежда Тихонова. Она же сообщила о задержании председателя УИК № 803 на Бульваре Новаторов, в котором сразу после окончания голосования разбросали по участку бюллетени.