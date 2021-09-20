В Петербурге задержали членов избиркомов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

На избирательных участках в Санкт-Петербурге задерживают членов избиркомов. Об этом сообщает издание «Бумага».

Задержаны не менее девяти человек. В их числе — член избиркома с правом решающего голоса Сергей Владимиров (участок № 1658), пятеро членов избиркома с правом совещательного голоса на участке № 1639, член избиркома с правом совещательного голоса УИК № 1876 Павел Смирнов, члены УИК № 1877 Алина Кустова и Андрей Булгаков.

Обновление. «ОВД-Инфо» сообщает, что всех задержанных членов комиссий с правом совещательного голоса отпустили из отделов полиции.

Стрим о выборах

Кто на самом деле победил на выборах? И как устроена «коррекция результатов» — то есть система фальсификаций? Стрим «Медузы» с Гориным, Перцевым и Гаазе

Стрим о выборах

Кто на самом деле победил на выборах? И как устроена «коррекция результатов» — то есть система фальсификаций? Стрим «Медузы» с Гориным, Перцевым и Гаазе

Как прошли выборы в Госдуму. Онлайн

Выборы в Госдуму завершились. Онлайн ЦИК считает голоса. Результатов электронного голосования по Москве все еще нет (и это странно). В Петербурге массовые задержания членов избиркомов

Как прошли выборы в Госдуму. Онлайн

Выборы в Госдуму завершились. Онлайн ЦИК считает голоса. Результатов электронного голосования по Москве все еще нет (и это странно). В Петербурге массовые задержания членов избиркомов

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой