Выборы в Госдуму. Главный день голосования Что происходит на участках и не только. Следим в режиме онлайн
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С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различных уровней. Граждане избирают депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам), в 12 регионах выбирают губернаторов (девять из них избирают прямым голосованием, троих — голосованием в местных парламентах), в 39 регионах — депутатов законодательных собраний.
«Медуза» следит в режиме онлайн за основным днем голосования.
На Дальнем Востоке трехдневные выборы уже завершились. В 20:00 (11:00 по московскому времени) избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке. Помимо депутатов Госдумы, там еще выбирали членов региональных парламентов.
Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова главой республики. Как сообщает «Интерфакс», его кандидатуру единогласно поддержали все 48 депутатов, присутствовавших на парламентской сессии. Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с марта 2011 года.
Какая невероятная удача! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал победителем розыгрыша «Миллион призов», проводящегося среди участников электронного голосования. Он выиграл 10 тысяч баллов. Их можно обменять на промокоды партнеров акции — например, затариться в «Дикси» и «Магните» или поесть в «Теремке» и «Шоколаднице». Также у участников розыгрыша есть шанс выиграть квартиру в Москве или автомобиль.
В Москву якобы уже свозят массовку на провластный митинг по итогам выборов. По сведениям издания Sota, за это людям заплатили по 10 тысяч рублей и еще 1,5 тысячи в качестве суточных. Также их обязали установить на телефон приложение для координации и выполнения неких заданий.
В Кемеровской области наблюдатель заснял вброс бюллетеней, но председатель избирательной комиссии и полиция, кажется, не очень рвались задерживать нарушителя.
А вот как голосует на выборах в Госдуму Сибирь.
На выборах глав регионов явка сильно разнится. Самая высокая — в Туве (53%) и Чечне (46%). Наименее активны избиратели в Хабаровском крае (20,6%) и Тверской области (19,6%). Также сегодня выбирают глав регионов в Мордовии, Тульской, Ульяновской, Белгородской и Пензенской областях.
Независимые наблюдатели, в отличие от представителей избирательных комиссий, фиксируют различные нарушения на выборах. Как пишет «Тайга.инфо», в Томске пытаются организовать массовое надомное голосование, а в Бердске наоборот свозят избирателей на участки. В правительстве уже впрочем сказали, что все в порядке.
В Петербурге на избирательном участке № 1459 полицейские избивали и душили кандидата в городское заксобрание от «Яблока» Никиту Сорокина. Тот сам вызвал полицию на участок, обнаружив пропажу бюллетеней.
В семи регионах России — Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москве и Севастополе — избиратели имеют возможность проголосовать дистанционно по интернету.
В Москве явка на онлайн-выборах уже превысила 85% (Общая явка в городе за два дня составила 34%). Из двух миллионов избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, уже в выборах приняли участие более 1,7 миллиона человек. Среди них был президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции.
Накануне выборов соратники Алексея Навального опубликовали рекомендации «Умного голосования» — список кандидатов для тех, кто не хочет голосовать за провластных политиков. В Кремле эту протестную стратегию назвали «провокационной» и идущей во вред избирателям.
Под давлением властей рекомендации «Умного голосования» стали вычищать из интернета — приложение «Навальный» удалили из российских магазинов Apple и Google, видео на ютьюбе, файлы в Google Docs и бот «Умного голосования» в телеграме заблокировали.
Выборы депутатов Госдумы впервые проводятся в трехдневном формате. Первый день голосования запомнился неожиданными очередями на избирательных участках, в которые выстроились сотрудники бюджетных организаций и военные. Как объяснил «Медузе» источник, близкий к администрации президента РФ, «административно-зависимым избирателям» рекомендовали принять участие в выборах до 12 часов 17 сентября — «для обеспечения мобилизации».