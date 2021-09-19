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Выборы в Госдуму. Главный день голосования Что происходит на участках и не только. Следим в режиме онлайн

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С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различных уровней. Граждане избирают депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам), в 12 регионах выбирают губернаторов (девять из них избирают прямым голосованием, троих — голосованием в местных парламентах), в 39 регионах — депутатов законодательных собраний.

«Медуза» следит в режиме онлайн за основным днем голосования.

На Дальнем Востоке трехдневные выборы уже завершились. В 20:00 (11:00 по московскому времени) избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке. Помимо депутатов Госдумы, там еще выбирали членов региональных парламентов.

Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова главой республики. Как сообщает «Интерфакс», его кандидатуру единогласно поддержали все 48 депутатов, присутствовавших на парламентской сессии. Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с марта 2011 года.

Какая невероятная удача! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал победителем розыгрыша «Миллион призов», проводящегося среди участников электронного голосования. Он выиграл 10 тысяч баллов. Их можно обменять на промокоды партнеров акции — например, затариться в «Дикси» и «Магните» или поесть в «Теремке» и «Шоколаднице». Также у участников розыгрыша есть шанс выиграть квартиру в Москве или автомобиль.

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В Москву якобы уже свозят массовку на провластный митинг по итогам выборов. По сведениям издания Sota, за это людям заплатили по 10 тысяч рублей и еще 1,5 тысячи в качестве суточных. Также их обязали установить на телефон приложение для координации и выполнения неких заданий. 

В Кемеровской области наблюдатель заснял вброс бюллетеней, но председатель избирательной комиссии и полиция, кажется, не очень рвались задерживать нарушителя.

А вот как голосует на выборах в Госдуму Сибирь.

На выборах глав регионов явка сильно разнится. Самая высокая — в Туве (53%) и Чечне (46%). Наименее активны избиратели в Хабаровском крае (20,6%) и Тверской области (19,6%). Также сегодня выбирают глав регионов в Мордовии, Тульской, Ульяновской, Белгородской и Пензенской областях.

Независимые наблюдатели, в отличие от представителей избирательных комиссий, фиксируют различные нарушения на выборах. Как пишет «Тайга.инфо», в Томске пытаются организовать массовое надомное голосование, а в Бердске наоборот свозят избирателей на участки. В правительстве уже впрочем сказали, что все в порядке.

В Петербурге на избирательном участке № 1459 полицейские избивали и душили кандидата в городское заксобрание от «Яблока» Никиту Сорокина. Тот сам вызвал полицию на участок, обнаружив пропажу бюллетеней.

В семи регионах России — Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москве и Севастополе — избиратели имеют возможность проголосовать дистанционно по интернету.

В Москве явка на онлайн-выборах уже превысила 85% (Общая явка в городе за два дня составила 34%). Из двух миллионов избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, уже в выборах приняли участие более 1,7 миллиона человек. Среди них был президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции.

Вот как голосовал Путин

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

Вот как голосовал Путин

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

Накануне выборов соратники Алексея Навального опубликовали рекомендации «Умного голосования» — список кандидатов для тех, кто не хочет голосовать за провластных политиков. В Кремле эту протестную стратегию назвали «провокационной» и идущей во вред избирателям.

Под давлением властей рекомендации «Умного голосования» стали вычищать из интернета — приложение «Навальный» удалили из российских магазинов Apple и Google, видео на ютьюбе, файлы в Google Docs и бот «Умного голосования» в телеграме заблокировали.

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Выборы депутатов Госдумы впервые проводятся в трехдневном формате. Первый день голосования запомнился неожиданными очередями на избирательных участках, в которые выстроились сотрудники бюджетных организаций и военные. Как объяснил «Медузе» источник, близкий к администрации президента РФ, «административно-зависимым избирателям» рекомендовали принять участие в выборах до 12 часов 17 сентября — «для обеспечения мобилизации».

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