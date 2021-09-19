Выборы в Госдуму. Главный день голосования Что происходит на участках и не только. Следим в режиме онлайн

Накануне выборов соратники Алексея Навального опубликовали рекомендации «Умного голосования» — список кандидатов для тех, кто не хочет голосовать за провластных политиков. В Кремле эту протестную стратегию назвали «провокационной» и идущей во вред избирателям.

Под давлением властей рекомендации «Умного голосования» стали вычищать из интернета — приложение «Навальный» удалили из российских магазинов Apple и Google, видео на ютьюбе, файлы в Google Docs и бот «Умного голосования» в телеграме заблокировали.

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