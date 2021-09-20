На Пушкинскую площадь в Москве стянули автозаки

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Несколько автозаков заметили на Пушкинской площади в Москве, сообщает издание Ura.ru. На записи, снятой возле площади, автозаки стоят на проезжей части за заборами, которыми огородили сквер.

Ранее 20 сентября лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин написал в фейсбуке, что не согласен с результатами выборов в Госдуму и призвал выходить на Пушкинскую площадь «на народное обсуждение итогов выборов».

Рашкин опубликовал копию уведомления о проведении митинга, поданного 6 сентября в правительство Москвы. Согласован ли митинг, в партии не знают. В Москве действуют антиковидные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Обновление. В мэрии Москвы сообщили, что не согласовали митинги по заявкам КПРФ на 20, 21 и 25 сентября из-за эпидемиологической обстановки.

После подсчета 95% протоколов на выборах в Госдуму, по данным ЦИК, лидирует «Единая Россия», набравшая 49,63% голосов. Следом идут КПРФ (19,20%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,43%) и «Новые люди» (5,40%).

«Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, КПРФ — в девяти округах, «Справедливая Россия» — в восьми, кандидаты от ЛДПР, «Яблока», партии «Родина», «Партии Роста» и «Гражданской платформы» получили по одному мандату. Также в Думу проходят пять самовыдвиженцев.

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