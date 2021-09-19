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18 сентября на анонимном ютьюб-канале «Выборы в ЛНР 2021», у которого практически нет подписчиков, опубликовали видеоотчет предполагаемого сотрудника одной из бюджетных организаций Алчевска, города на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. В 16-минутном ролике некий мужчина показал, как электронно проголосовал на выборах в Госдуму за других людей. Внимание на ролик обратила «Новая газета». Кто опубликовал это видео и насколько оно подлинно, до конца неизвестно.

Видео начинается с того, что на экране показывают вордовский документ с таблицей, где перечислены десятки имен и фамилий предполагаемых жителей Алчевска с их электронными адресами, паролями от аккаунтов на «Госуслугах» и данными .

«17 сентября, первый день электронного голосования, — говорит на записи мужчина. — Электронный отчет Алчевского центра культуры и народного творчества для избирательной комиссии». Затем автор ролика показывает, как голосует вместо некой Надежды: заходит на сайт «Госуслуг», затем — на страницу для голосования, получает на электронную почту Надежды код авторизации и открывает электронный бюллетень.

«За кого мы, Надежда, будем с тобой голосовать? Наверное, за „Единую Россию“, — говорит мужчина, после чего начинает листать электронный бюллетень. — Коммунисты — мимо. „Зеленые“ — мимо. ЛДПР, Владимир Вольфович — мимо. Этих вообще не знаю. Так, номер пять, как говорили на совещании. К сожалению, другого нам не дано».

После этого он пытается проголосовать, но система предлагает изучить весь бюллетень. «А зачем? Смысл какой?» — задается он вопросом, после чего голосует за «Единую Россию» и добавляет: « , привет».

Затем автор ролика продолжает голосовать за других людей. По ходу видео он говорит, что записывает «отчет для ЦИК», затем — что это отчет «для оперативного штаба Луганска». Он сетует, что процедура голосования оказалась сложнее, чем учили «на семинарах», а система для голосования «подтормаживает». В какой-то момент произносит: «Если бы все реально голосовали за себя, здесь бы это все просто было бы нереально».

Проголосовав еще раз, автор ролика передает привет «Сергею Викторовичу» — главе МИД Сергею Лаврову, номеру два в списке «Единой России». Проголосовав в другой раз, он говорит: «Надеюсь, к зарплате что-то подкинут». Несколько раз он повторяет «Голосуем за пятерочку». А в конце видео говорит: «Надо сказать, что система достаточно защищена. Постороннему практически невозможно проголосовать, ну, если не знать пароль и логин всего этого».

Жители ЛНР (как и ДНР) с паспортами РФ могут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн или на избирательных участках в России. К вечеру 19 сентября на выборах дистанционно проголосовали около 150 тысяч человек из Донбасса, сообщил член президентского Совета по правам человека, исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Для жителей ДНР и ЛНР организовали несколько сотен автобусных туров в Ростовскую область. Некоторым избирателям, приехавшим голосовать из республик Донбасса, российские паспорта выдали прямо перед участками.

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Александр Бакланов Фото на обложке: Анатолий Жданов / Коммерсантъ