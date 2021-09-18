В Ростовской области избирателям, приехавшим из ДНР и ЛНР, выдали российские паспорта прямо перед голосованием

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В Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выдали российские паспорта прямо перед участком. Об этом сообщает .

Как рассказал корреспонденту телеканала один из избирателей, он получил паспорт по приезде в Матвеево-Курганском сельском поселении. Мужчина отметил, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать.

«Кавказский узел», в свою очередь, пишет, что 17 сентября российские паспорта получили сразу около 400 жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Сразу после этого их на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 сентября заявил, что власти самопровозглашенной республики организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, чтобы жители ДНР с российскими паспортами смогли проголосовать.

Жителям ДНР и ЛНР, являющимися гражданами РФ, также позволено голосовать на портале госуслуг.

Всего по состоянию на июль 2021 года гражданство РФ получили более 600 тысяч жителей непризнанных республик.

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