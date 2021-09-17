Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

17 сентября — первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму. В них участвуют 14 партий, списки которых насчитывают 3,8 тысячи кандидатов. В одномандатных округах баллотируются еще две тысячи кандидатов от партий и 10 самовыдвиженцев. Кроме того, проходят выборы глав 12 регионов России (девять из них избирают прямым голосованием, троих — голосованием в региональных парламентах) и депутатов законодательных собраний 39 регионов.

Выборы в Госдуму впервые проходят в трехдневном формате. Ранее такой формат применялся в 2020 году, когда избирали 20 губернаторов и депутатов законодательных собраний 11 регионов. Голосование по поправкам к Конституции проходило в 2020 году целых семь дней. Во всех этих случаях, как и в случае с выборами в Госдуму, власти ссылались на необходимость обеспечить санитарные нормы в условиях пандемии коронавируса. Противники многодневного голосования утверждали, в свою очередь, что на нем практически невозможно организовать качественную работу наблюдателей.

Явка на парламентских выборах превысила 16%, на дистанционном голосовании — больше 50%. Всего, по данным на 20:00 по московскому времени, в России проголосовали 16,85% избирателей. Больше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (38,2%), в Чечне (39,46%), в Тыве (40,04%). Наименьшая явка — в Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) и Москве (0,48%). Как сообщил телеграм-канал «Хроника дня голосования», до окончания голосования в первый день выборов на сайте Центризбиркома появились данные о явке в Дагестане и Мордовии по состоянию на 20:00, причем число проголосовавших избирателей в обоих случаях оказалось в несколько раз меньше, чем по состоянию на 15:00.

Ближе к 15 часам по московскому времени проголосовали больше половины избирателей, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, сообщил замглавы министерства цифрового развития Олег Качанов. В Москве к шести вечера онлайн проголосовали больше одного миллиона избирателей (из двух миллионов). В московском районе Сокол заметили аномальную явку — 40%, что может быть связано с электронным голосованием (в других районах явка к концу дня составила 4-8%), но спустя время эти данные пропали с сайта ЦИК.

Дистанционно могут проголосовать жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Помимо выборов в Госдуму жители российских регионов могут проголосовать на региональных и муниципальных выборах — всего 627 избирательных кампаний.

Также онлайн на выборах в Госдуму могут голосовать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если у них есть гражданство РФ и аккаунт на «Госуслугах». Из-за голосования в Крыму и Донбассе власти Украины объявили о санкциях.

На систему онлайн-голосования в Москве, по данным городского правительства, в первые часы совершили более 300 кибератак, большинство из них поступили из США, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак.

В первые часы голосования на избирательных участках возникли очереди. В них стояли сотрудники бюджетных организаций и военные. Источник «Медузы», близкий к администрации президента России, рассказал, что «административно-зависимых избирателей» обязали проголосовать до 12 часов 17 сентября. «Это нужно для обеспечения мобилизации — (у власти) будет больше времени мобилизовать тех (бюджетников), кто не пришел в первую волну утром в пятницу. Остаются по сути те же три дня на это», — пояснил он. Другой источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы, тоже сообщил, что от бюджетников «настойчиво требуют» проголосовать до 12 часов — но в электронном виде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очереди на участках «абсолютно нормальной практикой». «Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные», — сказал он. Такое же объяснение в комментарии «Коммерсанту» дал заместитель главы ЦИК Николай Булаев: «Они с утра зашли до работы, проголосовали, и суббота, воскресенье — выходной». Издание «Тайга.Инфо» опубликовало памятку для избирателей, которую раздавали в Красноярском крае. В ней предлагалось отвечать на вопросы журналистов точно так же: «Решил (а) проголосовать в пятницу, чтобы освободить выходные». «Тайга.Инфо» оговорилась, что подлинность памятки не подтверждена.

Читайте также

В первый день голосования на выборах в Госдуму на участках возникли аномальные очереди. По данным «Медузы», бюджетников попросили проголосовать до полудня

Читайте также

В первый день голосования на выборах в Госдуму на участках возникли аномальные очереди. По данным «Медузы», бюджетников попросили проголосовать до полудня

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин проголосовали на выборах онлайн. Пресс-служба правительства показала, как Мишустин зашел на сайт для голосования, прокрутил страницу, изучил предложенные списки партий и, сделав свой выбор, сказал: «Процесс закончен». Кремль распространил видео, как проголосовал Владимир Путин: он зашел в кабинет, подошел к компьютеру, нажал на клавиатуре несколько кнопок, после чего на экране появилось сообщение: «Спасибо, ваш голос учтен!».

Интернет-страница, показанная в видео с Путиным, статична и на ней написано «Спасибо, ваш голос учтен!». Помимо этого пользователи сети заметили, что на часах Владимира Путина стоит дата «10», а не «17», и предположили, что Кремль показал заранее записанное видео. Другая версия — у Путина на неделю отстают часы.

Как обнаружила «Медуза», Путин проголосовал онлайн, не используя мобильный телефон, на который должно прийти сообщение с паролем для подтверждения участия в голосовании. У Путина нет мобильного телефона. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин использовал телефон одного из своих помощников.

Читайте также

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

Читайте также

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

На выборах зарегистрировали первые нарушения, на наблюдателей в разных городах напали. КПРФ подала в ЦИК больше 20 жалоб, большая часть которых касалась того, что урны для голосования находятся вдали от камер наблюдения на участках. Среди других нарушений — недопуск наблюдателей на участки и массовый характер надомного голосования.

В «Справедливой России» сказали, что пожаловались на массовый привод бюджетников на участки. «Яблоко» сообщило о систематических нарушениях в подмосковном Королеве, в частности, на некоторых участках камеры наблюдения не показывают урны для голосования. В «Единой России» заявили о «новой жесткой технологии»: в социальных сетях распространялись фейковые сообщения о нарушениях, причем в минуту появляется до 40 таких сообщений.

В подмосковной Балашихе партия «Яблоко» заметила на видеозаписях с участков женщину, которая проголосовала как минимум трижды. На пяти участках в Балашихе, расположенных по одному адресу, к вечеру видеокамеры отключили. Когда на одном из этих участков — № 3667 — сняли на видео вброс бюллетеней, Мособлизбирком приостановил голосование на участке. Все урны, которые использовали до этого момента, опечатаны, а полученные результаты решили не засчитывать.

В Дагестане наблюдатели пожаловались на то, что члены избирательных комиссий мешают их работе. В Челябинске возле здания территориального избиркома избили двух представителей «Яблока». В Анапе в Краснодарском крае напали на доверенное лицо кандидата КПРФ в депутаты Госдумы.

В Москве на одном из участков бегал енот — его ловили семь минут.

Утром в первый день голосования Google и Apple удалили из своих российских магазинов приложение «Навальный». В нем содержится функция и публикуются сообщения от команды оппозиционера. Бывший директор Иван Жданов опубликовал письмо, в котором Apple объяснила свое решение. Она удалила приложение на том основании, что ФБК объявлен в России «экстремистской организацией». Apple также сослалась на Генпрокуратуру России и прокуратуру Москвы, которые считают, что приложение «Навальный» нарушает законодательство, позволяя вмешиваться в процесс выборов.

The New York Times и Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что Google и Apple уступили российским властям, требовавшим удаления приложения еще с середины августа 2021 года, из-за угрозы уголовного преследования сотрудников российских подразделений компаний. Google и Apple официально это не подтвердили.

16 сентября Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел» (Private Relay), которая шифрует трафик и позволяет обходить блокировки. Эта функция работала в бета-версиях операционных систем iOS 15 и macOS Monterey.

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Apple и Google могли не удалять приложение «Навальный»?

Почему Apple и Google удалили приложение «Навальный»? Кто отвечает за сбой к доступу в Google Docs? Будут ли в России замедлять интернет? Отвечает адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян

Apple и Google могли не удалять приложение «Навальный»?

Почему Apple и Google удалили приложение «Навальный»? Кто отвечает за сбой к доступу в Google Docs? Будут ли в России замедлять интернет? Отвечает адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой