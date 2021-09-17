В первый день голосования на выборах в Госдуму на участках возникли аномальные очереди. По данным «Медузы», бюджетников попросили проголосовать до полудня

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17 сентября, когда в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму и ряд региональных парламентов, на многих избирательных участках образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных. На это обращают внимание СМИ, правозащитники и наблюдатели.

По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента РФ, «административно-зависимые избиратели» в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. Собеседник, близкий к мэрии Москвы подтвердил, что и от работников столичных бюджетных или околобюджетных структур «настойчиво требуют» проголосовать до 12 часов пятницы, правда, сделать это они должны в электронном виде. «Это нужно для обеспечения мобилизации — (у власти) будет больше времени мобилизовать тех (бюджетников), кто не пришел в первую волну утром в пятницу. Остаются по сути те же три дня на это», — утверждает близкий к АП источник.

Красноярск

Кызыл

Новосибирск

Омск

Екатеринбург

Владивосток

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ из Томска Василий Шипилов заявил, что на выборах в Сибири организовано массовое принуждение бюджетников голосовать утром 17 сентября. «Региональные власти молчат — шепотом объясняют, что это некая „Мобилизация“ и команду спустили с Москвы», — утверждает он. По данным представителя КПРФ, бюджетников под угрозой увольнения заставляют прикрепляться к избирательным участкам по месту работы, а не жительства. Шипилов уже подал соответствующую жалобу на имя главы ЦИК.

В распоряжении издания «Тайга.Инфо» оказалась памятка, которую якобы раздают бюджетникам в Красноярском крае. Там содержатся ответы на вопросы о том, почему люди массово голосуют в рабочую пятницу.

— Почему вы голосуете именно сегодня?

— Решил (а) проголосовать в пятницу, чтобы освободить выходные.

— Почему вы голосуете на этом участке? Вы здесь живете?

— Это ближайший участок к месту моей работы. Поэтому мне удобно голосовать здесь.

Точно так же объяснял возникшие очереди на участках председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. «Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные», — сказал он.

Голосование на выборах проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

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