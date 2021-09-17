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1. Провалится ли «Единая Россия»

К этой гонке «Единая Россия» подошла с необычно низким рейтингом — около 30%, хотя традиционно на выборах партия получает больше, чем . Президент Путин и глава партии Медведев не раз говорили, что ЕР должна удержать в Думе свои 334 кресла. Но Сергей Кириенко, который отвечает в администрации президента (АП) за внутреннюю политику, заявлял о 45% — а этого для получения такого количества мест. Правда, этого хватило бы для сохранения (300 мест), но только в том случае, если в Думу пройдут четыре партии, а . А пятая партия пройти в Госдуму может: шансы есть у «Новых людей» и у . Пока, по опросам, обе партии не набирают нужных 5%, хотя и близки . Но есть вероятность, что не пройдут ни они, ни даже . В таком случае у «Единой России» мест окажется еще больше.

2. Покажут ли себя коммунисты

Второе место почти наверняка займет КПРФ. Ее рейтинги , они начали расти в августе, и источник «Медузы» в АП прямо связывает это с тем, что ЦИК снял с голосования бизнесмена Павла Грудинина. Но неудобные для Кремля кандидаты в списке КПРФ все равно остались. Это бывший иркутский губернатор Сергей Левченко, бывший иркутский сенатор, основатель бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Саму по себе кампанию КПРФ сложно назвать яркой и протестной, хотя исключения в виде Томской области и той же Бурятии встречаются. При этом в одномандатных округах именно кандидатов от КПРФ в основном поддержало «Умное голосование» Навального.

3. Что будет с «Умным голосованием»

Примеры, когда «Умное голосование» оказывало серьезное влияние на выборы, уже , но это случалось при низкой явке в районе 20% и в относительно небольших округах. На выборах в Госдуму больше и явка, и число избирателей, поэтому влияние технологии может оказаться . Но у партии власти могут возникнуть проблемы, например, в Москве и Томске, где «Умное голосование» уже срабатывало. В Хабаровском крае, где еще не так давно проходили массовые протесты из-за ареста губернатора Сергея Фургала, может случиться второй тур губернаторских выборов, потому что кремлевский назначенец Михаил Дегтярев не пользуется такой популярностью. В Петербурге (там избирают еще и законодательное собрание) идет борьба административных ресурсов: губернатор Александр Беглов конфликтует со спикером законодательного собрания Вячеславом Макаровым (он же лидер местной «Единой России»). Результат этой борьбы может быть неожиданным.

4. Кого отправят в отставку после выборов

По информации «Медузы», по итогам выборов возможны и кадровые перестановки. Могут быть заменены на других людей: Сергей Кириенко; его формальный начальник Антон Вайно (он побил рекорд по длительности пребывания на посту главы АП); спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

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