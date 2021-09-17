Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел», которая шифрует трафик и позволяет обходить блокировки

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Корпорация Apple закрыла для пользователей из России доступ к новой функции «Частный узел» (Private Relay), которая работала в бета-версиях операционных систем iOS 15 и macOS Monterey. Об этом сообщили читатели iPhones.ru, TJournal и «Медиазоны».

Apple анонсировала операционные системы iOS 15 и macOS Monterey на своей конференции WWDC 2021 в июне 2021 года. В них появилась функция «Частный узел»; ее получают все пользователи устройств при подписке на дополнительное пространство в iCloud.

«Частный узел» позволяет шифровать трафик, передавая запросы пользователей через два отдельных интернет-узла. «Это делается для того, чтобы никто, включая Apple, не мог использовать ваш IP‑адрес, геопозицию и историю просмотра для создания вашего подробного профиля», — поясняла компания.

Сразу после презентации функции «Частный узел» Apple предупредила, что она не будет работать в из-за законодательных ограничений. У пользователей из России сервис работал летом и в сентябре, позволяя в том числе обходить блокировки сайтов, пишет «Медиазона».

Об официальном отключении функции в России не сообщалось. TJournal рассказал, что вечером 16 сентября у редактора издания получилось подключить «Частный узел» на iOS 15, но через 10 минут сервис прислал уведомление о недоступности в России из-за «ограничений местного законодательства».

17 сентября стало известно, что Apple и Google закрыли для своих пользователей из России приложение «Навальный», в котором содержится функция . Это произошло после того, как Роскомнадзор пригрозил Apple и Google штрафами за неудаление приложения, а представителей компаний вызвали в Совет Федерации.

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