ЦИК показал видео о «фабрикации фейков». В нем снимались актеры, ходившие на провластные митинги

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18 сентября на заседании Центризбиркома России показали видеозапись, где, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, можно увидеть, «как фабрикуются фейки», сообщает «Русская служба Би-би-си».

Памфилова рассказала, что 17 сентября члены ЦИК изучали сообщения СМИ о нарушениях, допущенных в ходе голосования. «[В прессе] пытаются обобщить, что происходит ужас-ужас-ужас. На самом деле, когда мы прошерстили весь этот информационный мусор, весь этот надуманный ужас, то кое-что выяснили и поскребли, кое-что выяснили интересное. И тогда мы понимаем, откуда берется весь этот ужас», — сказала глава Центризбиркома.

ЦИК России

На заседании показали видео оперативной съемки, снятое в Москве днем 17 сентября, в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму. На записи полицейский входит в квартиру, а встречающий его человек говорит: «Мы просто снимаем обычные нормальные политические видео, мы закон не нарушаем». В ролике показывают помещение, где есть урна для голосования и бюллетени. Несколько человек, попавших на запись, прячут свои лица. Среди прочего в видео показали распечатки, в том числе с фотографией оппозиционного политика Алексея Навального. Представители Центризбиркома отметили, что действие происходит в квартире, а «ЦИК не являлся заказчиком».

В тот же день в эфире телеканала «Россия 24» показали сюжет о фейках и рассказали, что люди, задержанные в квартире, дали показания. Автор сюжета говорит: «Один из участников съемочной группы фейкометов даже заявление написал, что, мол, просит провести проверку в отношении неизвестного ему мужчины по имени Илья, который привлек его за 10 тысяч рублей к съемке провокационных роликов про выборы в Госдуму». В сюжете утверждается, что Илья — это один из «помощников» Алексея Навального Илья Пахомов (в команде Навального назвали это «чушью»).

«Русская служба Би-би-си» нашла двух человек, появившихся на записи оперативной съемки. Это москвичи Руслан и Мария, которые снимаются в массовке. Журналисты выяснили, что раньше оба появлялись на провластных митингах. Так, Мария была на акции в честь дня российского флага на проспекте Сахарова, которую провели в августе 2019 года на фоне акций за честные выборы в Мосгордуму. Руслан в июне 2019 года посетил акцию в честь Дня России.

Мария рассказала «Би-би-си», что ее пригласили в квартиру как актера массовки. До прихода полицейских успели сняться два человека (Мария и Руслан — нет). Мария утверждает, что они не изображали фальсификации на выборах. По ее словам, ей предстояло зачитать текст о том, как голосовать в условиях пандемии коронавируса. «По поводу Навального даже речи не шло», — сказала Мария. Она уверяет, что не видела распечатки с Навальным до прихода полиции.

Член ЦИК Павел Андреев затруднился сказать, кто обратил внимание Центризбиркома на эту запись. Зампред ЦИК Николай Булаев также не раскрыл источник видео, сказав, что оно «из телеграм-каналов». Павел Андреев отметил, что по-прежнему «не исключает, что кто-то со злым умыслом организовал эту студию, чтобы снимать эти ролики [о нарушениях на выборах]». По его словам, МВД проводит доследственную проверку по этому факту.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Пересказал Александр Бакланов