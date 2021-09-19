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«Медуза», я с тобой
шапито

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Источник: Meduza

В России идет третий (важнейший) день голосования на выборах в Госдуму. Погодите, не читайте дальше! Сперва включите вот этот трек, мы подождем. Включили? Отлично. В общем, на выборах творится что-то сверхъестественное. Мы собрали все загадочное и необъяснимое в одном материале — смотрите, пока не удалили.

После этого шапито может показаться, что вы живете в симуляции. Не бойтесь! Вам не кажется.

Двести тысяч Борисов Вишневских уже готовы…

… еще миллион на подходе

Жительница Бурятии не стала терять время и проголосовала сразу после родов

Выборы — это комик-кон с косплеерами. Кто уже отдал (или попытался отдать) свой голос

Кто-кто? Конь в пальто

Дональд Трамп

Руслан Щедрин

Железный человек

Аквалангист

Зебра Марти из «Мадагаскара»

Капитан Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря»

kamgov_41

Гигантский бюллетень, поющий частушки. Закончилось все закономерно: полиция со словами «поможем найти урну» увезла бюллетень в отделение

Форпост Северо-Запад

Проголосовать можно и в других странах. Но, к примеру, в Эстонии это сделать не так легко

На некоторых участках чернила отказались голосовать не за «Единую Россию»

Поэтому кое-где галочки за партию власти проставили заранее

Ну а если не нравятся чернила, можно поставить галочку карандашом

Сейфы без дна — чтобы удобнее было стучать

Впрочем, все лучше, чем картонный сейф

В этот раз никаких пеньков. Только палатки, лодки…

… лавочки

… маршрутки

… и столы (с пеньками по соседству)

Члены избирательных комиссий по горло сыты фальсификацией документов. Потому что сами их едят!

Как быстро повзрослели дети…

На участке в селе Иенгри в Якутии устроили дискотеку с тиктоками

Умное голосование. «По-настоящему» 🤦‍♂️

Ну и вечная классика: на выборах сбежал енот, ловили всем участком

РИА Новости
Как так получилось

Прокремлевским наблюдателям выдали инструкции о том, как следить за голосованием. Оказалось, это просто — нужно писать про котов и радоваться жизни

Как так получилось

Прокремлевским наблюдателям выдали инструкции о том, как следить за голосованием. Оказалось, это просто — нужно писать про котов и радоваться жизни

Бонус! Красивое…

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой

Максим Иванов

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