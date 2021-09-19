шапито

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Источник: Meduza

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В России идет третий (важнейший) день голосования на выборах в Госдуму. Погодите, не читайте дальше! Сперва включите вот этот трек, мы подождем. Включили? Отлично. В общем, на выборах творится что-то сверхъестественное. Мы собрали все загадочное и необъяснимое в одном материале — смотрите, пока не удалили.

После этого шапито может показаться, что вы живете в симуляции. Не бойтесь! Вам не кажется.