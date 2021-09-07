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Помните игру Among Us, где нужно вычислить импостера — подставного космонавта, который притворяется рядовым членом экипажа и (пока никто не видит) ломает корабль?

Так вот, на выборах в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга случилась обратная ситуация. Среди тезок-импостеров нужно каким-то образом вычислить реального кандидата — депутата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

Дело в том, что в бюллетенях для голосования внезапно появились еще два Бориса Вишневских, чья внешность на поданных в избирательную комиссию фотографиях подозрительно напоминает настоящего Бориса Вишневского. Вплоть до прически и усов! Отличаются только отчества — Иванович и Геннадьевич против оригинального Лазаревича. При этом ранее двойники Вишневского были известны под совсем другими именами — их звали Алексей Шмелев и Виктор Быков.

Вишневский рассказал о своих импостерах в фейсбуке и подал жалобу в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга. Депутата от «Яблока» поддержала глава ЦИК России Элла Памфилова, назвавшая ситуацию с двойниками «издевательством», «безобразием» и «позорищем». Она же пообещала подготовить соответствующие поправки к законодательству, чтобы в дальнейшем избежать подобного «позора».

Вот только избирательная комиссия Петербурга отклонила жалобу Вишневского, сославшись на то, что в бюллетенях нет полного совпадения фамилии, имени и отчества. ¯\_(ツ)_/¯

На этом история с двойниками не закончилась. Дело в том, что импостеры Вишневского появились не только в бюллетенях, но и в соцсетях. Так все вокруг на один день превратились в Борисов Вишневских. (Мы так много раз написали его имя и фамилию, что он должен явиться из зеркала как Пиковая Дама!)

Только мемы — о двойниках Вишневского

Дальше — еще абсурднее. Пользователи твиттера переименовывают себя в Борисов Вишневских, а потом лайкают и призывают подписываться на других Борисов Вишневских…

Кажется, кандидаты-спойлеры добились своего. После всей этой суматохи действительно трудно вспомнить, как выглядит настоящий Борис Вишневский. Вот, сохраните твит ютьюб-блогера Михаила Кшиштовского, чтобы в случае чего не запутаться.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой