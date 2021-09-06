«Это просто издевательство над избирателями». Главу ЦИК возмутили «двойники» Бориса Вишневского, но с выборов их не снимут

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что возмущена ситуацией в Санкт-Петербурге, где двое кандидатов — Виктор Быков и Алексей Шмелев — сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский».

Они баллотируются в том же округе, что и лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Эти кандидаты также предоставили избиркому фотографии, на которых они изображены с прической, бородой и усами, как у лидера фракции «Яблока».

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями», — заявила глава ЦИК в интервью «Коммерсант FM».

«К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — добавила она.

Пока же, по словам Памфиловой, «двойники» Вишневского формально могут участвовать в выборах. Глава ЦИК надеется, что избиратели сами разберутся, так как эта ситуация предается большой огласке.

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