Двойники Бориса Вишневского, заявившиеся на выборы в Петербурге, подали в избирком фотографии как у оригинала

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Двое кандидатов в депутаты, ранее сменившие имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирательную комиссию свои фотографии, где они изображены с прической, бородой и усами, как у лидера фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Бориса Вишневского, сообщила «Фонтанка».

На плакате о кандидатах, подготовленном территориальной избирательной комиссией № 30 в Петербурге, все трое Вишневских изображены рядом: слева — двойники Борис Геннадьевич и Борис Иванович, справа — «оригинал» Борис Лазаревич.

Двойники Бориса Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича, в частности, не было залысин. Сдавали ли кандидаты-двойники настоящие фотографии в избирком, неизвестно. «Фонтанка» отметила, что закон позволяет кандидатам предоставить фотографии, обработанные в фотошопе.

Все трое Борисов Вишневских участвуют в выборах в Законодательное собрание Петербурга по второму округу. Кроме того, один из тезок оппозиционного политика конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216-му округу.

Борис Вишневский — один из самых известных оппозиционных политиков в Петербурге.

В июле стало известно, что на выборы в Петербурге свои кандидатуры выдвинули оппозиционер Борис Вишневский и два его тезки, сменившие имена и фамилии. Одного из двойников раньше звали Виктор Быков, второго — Алексей Шмелев.

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