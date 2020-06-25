В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Многих удивило, что голосовать предлагается не на самих избирательных участках, а, судя по сообщениям в соцсетях, вообще где угодно — от автобусов до пенька возле колодца. И выглядит это действительно странно.

Голосование в багажнике

На пеньке

На камне

На футбольном поле

В палатке

В автобусе

На детской площадке

Погодите, а так вообще можно?!

Можно. Потому что так составлены рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с коронавирусом. Эти рекомендации согласовали и утвердили еще 10 июня 2020 года. И местами там все настолько расплывчато, что трактовать их можно как угодно.

В пункте 1.1 этого документа говорится, что если помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, можно оборудовать площадку на открытом воздухе — придомовых территориях или территориях общего пользования. Например, перед входом в избирательный участок или где-нибудь поблизости.

То есть формально проведение голосования на пеньке или камне не противоречит официальным рекомендациям. По крайней мере, если камень и пенек находятся рядом с помещением, в котором обычно проводится голосование.

А Памфилова что, как-то комментирует?

А председатель Центризбиркома РФ все отрицает. Нет, говорит, никакого голосования в багажниках.

«Вот мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе», — прокомментировала Памфилова. И продолжила: «Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей».

Максим Иванов